Niko Kovač prend la porte à Wolfsburg

La sortie, c’est par là.

Un peu moins de deux ans après son arrivée en Basse-Saxe, Niko Kovač, a été limogé par le Vfl Wolfsburg. Passé par Monaco ou encore le Bayern Munich, le Croate n’a pas réussi à redresser une situation sportive moribonde chez le champion d’Allemagne 2009. Après avoir manqué l’Europe d’un point l’an dernier, huitièmes derrière Francfort, les Loups sont aujourd’hui 14e à six points de la zone de relégation. Problème, ils n’ont pas gagné en match officiel en 2024 et n’ont plus goûté aux joies de la victoire depuis la mi-décembre et un succès face à Darmstadt. Malgré de belles recrues l’été dernier comme Lovro Majer ou Joakim Maehle, Wolfsburg n’y arrive et comptera donc sur un nouvel entraîneur pour assurer son maintien.

Zusammenarbeit beendet: Der VfL Wolfsburg hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem Cheftrainer Niko Kovac getrennt. ℹ️➡️ https://t.co/xZxVSfFmyW#VfLWolfsburg pic.twitter.com/BoEV8Dt388 — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) March 17, 2024

Dans un communiqué publié dimanche matin, le club allemand a officialisé la séparation avec effet immédiat entre les deux camps, alors que ses adjoints quittent aussi le club. « Après la défaite contre le FC Augsburg, nous avons pris la décision de mettre fin à notre coopération après avoir examiné en interne notre jeu et notre situation globale », s’est ainsi exprimé le Vfl, par la voix de son directeur général Marcel Schäfer. Le nom de son remplaçant n’a pas encore été dévoilé.

Décidément, la carrière si prometteuse de Kovač a du mal à décoller.

