Malmené à Wolfsburg, le Bayern s'en fort finalement

Wolfsburg 2-3 Bayern Munich

Buts : Majer (47e et 55e) pour les Loups // Musiala (20e), Kaminski (CSC, 65e) et Gnabry (82e) pour les Bavarois

Sacrée rentrée, pour le Bayern !

Testé et secoué par Wolfsburg pour son premier match de la saison, le Bayern Munich s’en est finalement sorti en Basse-Saxe (3-2). Pour la première en Bundesliga de Michael Olise et du coach Vincent Kompany, les Bavarois ont commencé tambour battant en mettant d’entrée la pression sur le but de Kamil Grabara. Serge Gnabry, Harry Kane et Joshua Kimmich se sont chacun mis en avant dans le premier quart d’heure avant que la lumière ne vienne de Jamal Musiala (1-0, 13e). Une réalisation qui porte aussi le sceau des Français Olise et Sasha Boey, passeur décisif sur l’action. Mais manquant plusieurs opportunités de doubler la marque, le Bayern s’est fait piéger au retour des vestiaires.

Fautif dans sa surface, Sasha Boey a en effet concédé un penalty que Lovro Majer s’est chargé de convertir (1-1, 47e) quelques instants instants avant de toucher le poteau (50e). Partout sur le terrain après la pause, l’ancien Rennais a doublé la mise moins de 10 minutes plus tard grâce à un service de Patrick Wimmer (2-1, 55e). Obligé de repartir de l’avant, le Bayern a trouvé la faille sur un but du malchanceux Jakub Kaminsky sur corner (2-2, 65e). Mieux dans le match, le Bayern et Harry Kane ont cru reprendre le score sur un enchaînement exceptionnel de l’Anglais, mais Kaminsky est revenu d’un superbe tacle. C’est finalement Serge Gnabry, lui qui avait mis 25 journées à ouvrir son compteur en championnat l’an dernier, qui a offert un précieux succès aux siens en fin de match (3-2, 82e).

Au passage, Thomas Müller a rejoint Sepp Maier en tant que joueur le plus capé de l’histoire du Bayern avec 709 apparitions,.

Souverain à domicile, Lens enfonce Brest