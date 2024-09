Le Bayer Leverkusen encore auteur d’un come-back pour battre Wolfsburg

Bayer Leverkusen 4-3 Wolfsburg

Buts : Wirtz (14e), Tah (32e), Hincapie (49e) et Boniface (90e+3) pour le Bayer // Mukiele (CSC, 5e), Bornauw (37e), Svanberg (45e +1) pour les Loups de Wolfsburg

Expulsion : Gerhardt (88e) côté Loups de Wolfsburg

Ils sont vraiment tarés.

En fait, cette équipe est surhumaine. Même si elle est redescendue sur Terre fin août en s’inclinant devant le RB Leipzig, le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso a encore montré à son adversaire qu’un match se jouait jusqu’à la dernière seconde de la dernière minute du temps additionnel. Cette fois, Wolfsburg, qui a pourtant mené pourtant deux fois au score, en a fait les frais, s’inclinant 4-3 au bout du bout du match.

Comme un bon match de Bulli qui envoie du bois, où les attaquants tracent et les défenses sont à la rue, la première mi-temps a déjà vu cinq buts. L’ancien Parisien Nordi Mukiele a ouvert le score contre son camp, reprenant maladroitement un centre de l’international algérien Mohamed Amoura (0-1, 5e). Le festival commence : Florian Wirtz marque pour la septième fois de la saison, servi par Granit Xhaka (1-1, 14e), puis Jonathan Tah reprend le centre de Grimaldo (2-1, 32e).

Wolfsburg, bien décidé à rendre coup pour coup et à remporter son deuxième match de la saison, s’en remet au Belge Sebastiaan Bornauw (2-2, 37e) puis au Suédois Mattias Svanberg (2-3, 45e +1) pour mener au score.

En seconde période, Hincapie égalise (3-3, 49e), puis le Bayer Leverkusen commence à préparer sa mixture fatale. Trois changements, dont le futur buteur, des adversaires qui pètent les plombs (quatre jaunes et un rouge en seconde période), et un siège à base de milliers de centres, et un temps additionnel supérieur à deux minutes. Ce fut sept ce dimanche, et à la 93e minute, l’inévitable Victor Boniface, auteur d’une passe sublimissime en Ligue des champions cette semaine, sort de la boîte. Au bout d’un cafouillage et pourtant bien enfermé, le Nigérian s’en sort d’un pivot (4-3, 90e+3). As usual.

Ils vont nous faire croire que 35 matchs sans défaite, franchement c’est tranquille.