Leverkusen assure l'essentiel contre Wolfsbourg

Bayer Leverkusen 2-0 Wolfsbourg

Buts : Tella (37e) et Wirtz (86e) pour le Bayer

Ce Bayer-là semble vraiment invincible.

Sans être forcément grandiose ce dimanche, Leverkusen a encore pris trois points, ce qui le rapproche toujours plus du titre en Bundesliga, en venant à bout d’une équipe de Wolfsbourg rapidement réduite à dix (2-0). Déjà averti, Moritz Jens a prématurément laissé ses copains en infériorité numérique pour une faute un peu stupide sur Patrik Schick (28e). De quoi faciliter les affaires du Bayer, déjà très dominateur jusque-là, et qui trouve finalement la faille grâce à Nathan Tella, auteur d’une tête sur un service parfait d’Alejandro Grimaldo (37e).

On pouvait alors s’attendre à partir de là à assister à un festival de buts, mais non, les gars de Xabi Alonso n’ont pas été aussi cliniques qu’à l’accoutumée. Ils ont même dû patienter les derniers instants et une superbe inspiration de Florian Wirtz – une volée du pied droit dans un angle hyper fermé – pour faire lever la BayArena (86e). Démonstration ou pas, Leverkusen prendra volontiers cette victoire, avant de recevoir Qarabağ jeudi prochain pour essayer de gratter une place en quarts de Ligue Europa.

Toujours dix points d’avance sur le Bayern, à neuf journées de la fin, et une odeur de champion qui pointe le bout de son nez.