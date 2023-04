Leverkusen cale à Wolfsburg, l'Union Berlin freiné par Bochum

VfL Wolfsburg 0-0 Bayer Leverkusen

La Volkswagen Arena n’avait rien sous le capot aujourd’hui.

L’affiche dominicale de cette vingt-huitème journée de Bundesliga 2022-2023 entre le Wolfsburg de Niko Kovač et le Bayer Lverkusen de Xabi Alonso apparaissait alléchante sur le papier, elle s’est finalement révélée très ennuyeuse. En course pour une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions, les visiteurs se sont montrés incapables de trouver l’ouverture dans un système tactique adverse bien en place, au point d’entraîner leur tout premier score nul et vierge cette saison en championnat.

Face aux Loups, Leverkusen a surtout fait preuve d’indiscipline avec cinq cartons jaunes. Patient et appliqué, Wolfsbourg s’est rapproché de la cage adverse au fur et à mesure de la rencontre, et la fin de match a été la plus palpitante à suivre. Entré en cours de jeu, Patrick Wimmer a vu son tir croisé bloqué par Lucas Hradecky (83e). De l’autre côté de la pelouse, la frappe de Robert Andrich a trouvé Koen Casteels sur sa route (85e), puis Amine Adli est sorti perdant d’un duel face au portier international belge (88e). Après cinq victoires consécutives en championnat, Leverkusen se retrouve à sept points de Leipzig, quatrième.

Le coup de la panne.

Wolfsburg (5-3-2): Casteels – Otavio (Paredes, 54e (Lacroix, 80e), Van de Ven, Guilavogui, Bornauw, Kaminski – Svanberg, Nmecha, Gerhardt (Baku, 80e) – Wind, Marmoush (Wimmer, 70e). Entraîneur: Niko Kovač.

Bayer Leverkusen (4-3-3): Hradecky – Hincapié, Tapsoba, Odilon, Frimpong – Demirbay, Andrich, Amiri (Tah, 78e) – Hlozek (Adli, 78e), Azmoun (Wirtz, 62e), Diaby. Entraîneur: Xabi Alonso.

Werder Brême 1-2 Fribourg

Buts : Philipp (46e) pour le Werder / Sallai (66e) et Höller (71e) pour Fribourg.

Union Berlin 1-1 Bochum

Buts: Juranović (45e) pour l’Union / Ströger (55e) pour Bochum.

Expulsion: Jaeckel (61e) pour l’Union.

