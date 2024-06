Ivan Hašek : « On a été malchanceux de ne pas prendre un point »

« Oh, des regrets, des regrets, des regrets

Des regrets »

Les Tchèques ont longtemps cru pouvoir obtenir le point du match nul face au Portugal lors du premier match de leur Euro, menant au score avant de se faire rattraper puis abattre par un but dans le temps additionnel du jeune Francisco Conceição, entré deux minutes avant (1-2).

Bloc bas toute la rencontre, les Tchèques et leur 26% de possession ont fait douter le Portugal. « Le Portugal a été bien meilleur et a mérité de gagner, a reconnu l’entraîneur tchèque Ivan Hašek après la rencontre. Je n’ai rien à reprocher à mes joueurs, d’une certaine façon on a été malchanceux de ne pas prendre un point. C’est vraiment dommage de prendre un but à la dernière minute. Vous avez vu leurs qualités, mais je pense qu’on les a gênés. »

Grâce au but de Francisco Conceição, né à l’époque où Cristiano Ronaldo effectuait sa première saison complète au Sporting Portugal, le sixième Euro de la star portugaise commence bien.

