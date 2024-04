Pronostic OM Atalanta Bergame : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue Europa (+120€ de Bonus en EXCLU)

Pour miser sur nos pronostics OM – Atalanta, ParionsSport En Ligne vous offre 120€ en EXCLU sur votre 1er pari (Misez 120€ et recevez 120€ de bonus) PEU IMPORTE son résultat. Un nouveau bonus disponible pour tous les nouveaux inscrits avec le code PSEL120.

L’OM finit bien

Que de chemin parcouru pour l’OM depuis l’été dernier qui fut très agité avec un recrutement conséquent puis par les accrochages entre les supporters marseillais et leur direction. Ajoutons qu’à cette période l’OM s’était également fait sortir des barrages de la Ligue des Champions et avait vu son coach Marcelino partir quelques semaines après son arrivée. Son remplaçant Gattuso avait connu de meilleurs résultats en C3 qu’en championnat, mais a payé son mauvais parcours en Ligue 1 et a été remplacé par Gasset. Le pompier de service connait aussi un très bon parcours européen puisqu’il a vu ses hommes éliminer consécutivement le Shakhtar Donetsk, Villarreal et le Benfica. Lors de ces confrontations, la formation marseillaise a souffert mais a trouvé les ressources pour passer grâce à des victoires à domicile. Contre le club portugais, les Olympiens ont fait la différence au Vélodrome aux tirs aux buts avec un Pau Lopez décisif. Dans cette dernière ligne droite, l’OM tente également d’accrocher une place européenne pour la saison prochaine. Le week-end dernier, les protégés de Gasset ont réalisé un joli coup en s’imposant contre le Racing Club de Lens, adversaire direct pour les places européennes (2-1). A la suite de son succès, Marseille est revenu à 2 points des Nordistes, 6e et donc européen.

L’Atalanta aussi

L’Atalanta Bergame a réussi l’exploit des quarts de finale de cette Ligue Europa en sortant le grand favori, Liverpool. A Anfield, la Dea avait dans un premier temps résisté à la pression pour se montrer diablement efficace en contres (score final 0-3), avant de résister à Bergame (défaite 0-1). Il ne serait pas étonnant de revoir un schéma de jeu semblable au Vélodrome ce jeudi. Avant cela, la bande à Gasperini avait dominé le Sporting Lisbonne, bien parti pour remporter le championnat du Portugal. Sur la scène nationale, l’Atalanta est en course pour la 5e place qualificative pour la Ligue des Champions. Actuellement, les partenaires de l’ancien marseillais Kolasinac sont en 6e position avec 2 points de retard sur la Roma mais avec également un match de retard. Le week-end dernier, la Dea a signé un joli coup en dominant Empoli (2-0) tandis que la Roma perdait des points à Naples (2-2).

L’OM espère Mbemba

Pour cette demi-finale aller, Gasset devrait s’appuyer sur ses hommes forts que sont les Aubameyang, Kondogbia, Harit, Veretout, Balerdi, tandis que le retour de Mbemba est espéré. En revanche, Gigot est suspendu, tandis que Gueye buteur décisif face à Lens, n’est pas inscrit sur la liste européenne, comme Onana ou Garcia. Pour défier l’OM, Gasperini pourra compter sur Scamacca, son meilleur buteur, mais aussi sur les Koopmeiners, Miranchuk, Lookman, Pasalic ou de Ketelaere.

Les compos probables pour OM – Atalanta :

OM : Lopez – Kondogbia (ou Mbemba), Balerdi, Murillo – Clauss, Veretout, Ounahi, Luiz Henrique, Harit – Ndiaye, Aubameyang.

Atalanta : Musso – de Roon, Djimsiti, Hien – Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri – Koopmeiners – De Ketelaere, Scamacca

Un OM incroyablement solide au Vél

L’Atalanta apparaît comme une grosse équipe mais l’OM pourrait le faire encore, comme il l’a fait à Benfica. Vainqueur de tous ses matchs de la phase éliminatoire de cette C3 à domicile, Marseille n’a perdu qu’un seul match toutes compétitions confondues cette saison (et c’était face au PSG). Après un petit coup de fatigue, les Phocéens semblent reboostés, eux qui viennent d’enchaîner une qualif’ face à Benfica, un nul à 10 contre 11 face à Nice et une victoire face à Lens. Poussé de nouveau par un Vélodrome des grands soirs, Marseille pourrait prendre une option lors de ce match aller.

