Pronostic Clermont Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon, un appétit grandissant face à Clermont

Dernier de Ligue 1, Clermont n’est pas encore officiellement relégué car il peut toujours accrocher la place de barragiste. Ce dimanche, les Auvergnats abattent leur dernière carte puisqu’une défaite les condamnerait officiellement. Au regard de ses dernières performances, la bande à Gastien ne semble pas pouvoir lutter avec une équipe du niveau de Lyon. Il y a 15 jours de cela, les Clermontois ont profité de la fébrilité rémoise pour décrocher sa plus belle victoire de la saison. En revanche, les partenaires de Magnin n’ont pas su enchaîner face à Monaco (4-1). Tombé face à une formation nettement plus forte, Clermont a montré ses limites. Lors de cette fin de saison, Muhammad Cham confirme qu’il est certainement le meilleur joueur de son équipe. L’autrichien a inscrit 8 buts pour 4 passes décisives.

En face, Lyon réalise une seconde partie de saison incroyable. Lors des 8 dernières journées, les Lyonnais ont réalisé d’excellentes prestations avec un bilan de 6 victoires, un nul et une défaite. Après avoir battu l’AS Monaco (3-2) au terme d’une rencontre spectaculaire, le club rhodanien a enchaîné lundi en prenant le dessus sur Lille (3-4). Mené à plusieurs reprises, les hommes de Pierre Sage ont fait la différence en fin de rencontre avec des buts de Lacazette ou Baldé. A la suite de cette victoire, l’OL s’est replacé en 7e position avec seulement 2 points de retard sur Lens, qui occupe le dernier strapontin européen. Au regard de sa dynamique, Lyon pourrait prendre le dessus sur ses adversaires et décrocher ainsi un ticket européen inespéré. Cette performance serait incroyable quand on se souvient que l’OL a été dernier de Ligue 1 pendant plusieurs mois. Avec les Lacazette (17 buts), Baldé, Caqueret, Benrahma, Sage dispose d’un effectif de qualité qui devrait lui permettre de s’imposer tranquillement à Clermont.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

