Pronostic Lyon Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon, le déclic face à Clermont ?

L’affiche du dimanche soir en Ligue 1 oppose les deux derniers du championnat avec l’affrontement entre l’Olympique Lyonnais et le Clermont Foot. Si la présence du club auvergnat, plus petit budget de l’élite est plutôt normal en queue de peloton, celle des Rhodaniens est beaucoup plus surprenante. Auteur d’une bonne seconde partie de saison l’an passé, l’OLétait attendu parmi les candidats aux places européennes. Suite à une entame catastrophique mais également à des problèmes extra-sportifs, le nouveau président a décidé de se séparer de Laurent Blanc pour nommer Fabio Grosso. Le coach italien fait face à un challenge très compliqué puisque l’OL est profondément touché. Après avoir logiquement perdu à Brest (1-0) et à Reims (2-0), Lyon pensait repartir de l’avant juste avant la trêve lorsqu’il est rentré au vestiaire avec deux buts d’avance face à Lorient. Malheureusement pour eux, les Lyonnais se sont écroulés en fin de match pour concéder le nul (3-3). Performant offensivement, les partenaires de Lacazette (3 buts en 5 matchs) se montrent très fébriles défensivement mais également mentalement. L’une des bonnes nouvelles de la semaine vient de Cherki, en diffiicultés dans le Rhône (0 but et 0 passé dé), qui vient de sortir une prestation XXL avec les espoirs français de Titi Henry.

Pour Clermont, les saisons se suivent mais ne ressemblent pas. En effet, après avoir fini à une incroyable 8e place l’an passé, le club auvergnat doit se contenter de la dernière lors de cette entame d’exercice. Les Clermontois pratiquent toujours le même jeu mais manquent cruellement d’efficacité, comme le prouve leur bilan de 5 réalisations (pire attaque de L1). Après avoir tenu tête au PSG au Montpied (0-0), Clermont se dirigeait vers la défaite à Montpellier (4-2). La stupidité d’un supporter montpelliérain qui a envoyé un pétard sur le portier auvergnat, va peut-être permettre aux hommes de Gastien de remporter la rencontre sur tapis vert. Ce dimanche, la formation clermontoise affronte une équipe qui lui réussit plutôt bien, l’OL. Néanmoins, la qualité technique individuelle du club du Rhône devrait permettre à Lyon de décrocher 3 points importants dans l’optique du maintien face à une équipe clermontoise pas au mieux.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

