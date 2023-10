Clermont domine Lyon dans le choc des relégables

Neuf journées. Zéro victoire. Pire défense de Ligue 1. Trois points marqués... Dans le match de la peur entre le 17e et le 18e, l'Olympique Lyonnais a confirmé plus que jamais qu'il allait jouer le maintien jusqu'en mai prochain. Car c'est bien Clermont qui est venu se servir au Groupama Stadium (1-2).

Lyon 1-2 Clermont

Buts : Tolisso (52e) pour Lyon // Cham (10e), Magnin (36e) pour Clermont

C’est dans ces moments-là, sans doute, que les supporters de Lyon regrettent de voir Jean-Michel Aulas à la retraite et plus aux manettes de l’Olympique Lyonnais : l’après-match aurait forcément été légendaire sur Twitter (ou X, pour les plus jeunes). Car oui, l’OL perd encore. Oui, l’OL est dernier de Ligue 1 après un quart du championnat. Même si oui, l’OL peut peut-être en vouloir à l’arbitrage. Et notamment sur ce premier but encaissé, où l’intéressant Shamar Nicholson s’aide clairement des bras pour contrôler le cuir avant de trouver la tête d’un excellent et raffiné Muhammed Cham au second poteau (0-1, 10e). Un coup très rude porté à Fabio Grosso et à ses joueurs suivi d’un second, encore plus compliqué pour les têtes des Gones, au bout de cette jolie frappe de Yohann Magnin à l’entrée de la surface (0-2, 36e). Ce n’est pas encore le début de la seconde mi-temps, mais c’est déjà presque la fin du match : lors de cette neuvième journée de Ligue 1, les Rhodaniens ne reviendront jamais et ne prendront aucun point.

La barre de Lacazette, la main de Caufriez

Dans une telle « affiche » du dimanche soir entre les deux derniers du championnat, le scénario fait mal pour des Lyonnais sous pression et dans une situation toujours aussi improbable au moment des prévisions en août dernier. Pourtant, Alexandre Lacazette et consorts ne se laissent pas abattre. A 0-1, ils effectuent par exemple un gros quart d’heure de pressing dans la moitié de terrain adverse. Question occasion, Clinton Mata attrape le petit filet extérieur des cages de Mory Diaw (23e). Puis arrive le 0-2, donc… Avec, encore et toujours, une malchance terrible : barre transversale touchée par Alexandre Lacazette (43e), main non sanctionnée de Maximiliano Caufriez dans la surface… Pas de quoi décourager Fabio Grosso, qui tente l’électrochoc et trois changements dès la reprise. Avec Corentin Tolisso lancé, et Rayan Cherki rappelé sur le banc…

Changement gagnant, puisque le champion du monde réduit rapidement le score sur une frappe à l’entrée de la surface légèrement prolongée par Florent Ogier (1-2, 52e). Acculé, Clermont ne s’écroule pas et fait même preuve d’une très belle solidarité derrière dans le sillage d’un solide Caufriez. L’orage lyonnais passé, les ouailles de Pascal Gastien se reprennent et n’offrent que peu d’opportunités aux locaux : frappe trop croisée de l’entrant Mahamadou Diawara (61e), tir trop imprécis de Tolisso (67e) et tacle splendide d’Andy Pelmard alors que Mama Baldé arme du gauche (79e). Dans les tout derniers instants, Mory Diaw effectue également une parade stratosphérique sur une tête de Tolisso (90e+2).

Un petit OM-OL prévu prochainement

Avec la première victoire de la saison du Clermont Foot qui vient enfoncer l’OL au moment idoine, Lyon est donc bien dernier. La lanterne rouge compte cinq points de retard sur Metz (17e, barragiste), et six sur Lens (16e). La réaction d’orgueil et une meilleure intensité, en début du deuxième acte, ne sont pas à jeter. Mais il va falloir arrêter de prendre des buts (huit sur les quatre derniers matchs, deux clean-sheets seulement cette saison), et élever le niveau de jeu. Au hasard, la lenteur d’un Dejan Lovren amène à se demander si l’expérience du vice-champion du monde croate suffit réellement pour le voir titulaire sous le maillot de l’OL. Dans ce contexte, le déplacement au Vélodrome qui se profile fait peur. Mais après tout, la situation peut-elle vraiment être pire ?

Lyon (4-2-3-1) : Lopes – Mata, Lovren, O’Brian, Henrique (Kumbedi, 83e) – Caqueret, Akouokou (Tolisso, 46e) – Jeffinho (M. Baldé, 68e), Cherki (M. Diawara, 46e), Maitland-Niles (Nuamah, 46e) – Lacazette. Entraîneur : Fabio Grosso.

Clermont (3-5-2) : Diaw – Ogier, Caufriez (Seidu, 83e), Pelmard – Konaté, Allevinah (Zeffane, 83e), Gonalons (Rashani, 68e), Gastien, Magnin (H. Keita, 68e) – Cham (Boutobba, 81e), Nicholson. Entraîneur : Pascal Gastien.

—

Timothé Crépin

Milan tombe face à la Juve avant de défier le PSG