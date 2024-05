Pronostic Celtic Rangers : Analyse, cotes et prono du match de Premier League écossaise

Le Celtic fait un grand pas vers le titre

A 3 journées de la fin, le championnat écossais nous offre le traditionnel Old Firm qui met aux prises le Celtic aux Glasgow Rangers. La formation entrainée par Brendan Rodgers est bien partie pour remporter le titre puisqu’elle dispose de 3 points de plus que son adversaire. En s’imposant ce samedi, le Celtic réussirait une superbe opération. Il y a quelques semaines, le derby entre ces 2 équipes nous avait offert une superbe rencontre (3-3). Le week-end dernier, les partenaires de Joe Hart se sont imposés face à Hearts avec un doublé du japonais Furuhashi et un autre d’O’Riley. Ces deux joueurs sont les 2 meilleurs buteurs de leur club avec respectivement 13 et 14 réalisations. Invaincu lors des 8 dernières rencontres disputées, le Celtic disputera également la finale de la Coupe d’Ecosse.

De son côté, les Glasgow Rangers abattent l’une de leurs dernières cartes pour revenir dans le coup dans la course au titre. En effet, en s’imposant ce samedi, les hommes de Philippe Clement reviendraient à hauteur du Celtic. Bien placé pour s’imposer il y a quelques semaines, les Rangers ont enchainé 3 matchs sans la moindre victoire avec deux nuls face au Celtic (dans un match à buts à Ibrox Park, 3-3) et Dundee pour un revers contre Ross County. A l’instar du Celtic, les Rangers se sont qualifiés pour la finale de la Coupe d’Ecosse où ils affronteront leurs plus grands rivaux du Celtic. Le week-end dernier, les Rangers se sont imposés contre Kilmarnock (4-1) après avoir été mené au score. Les Tavernier et Dessers sont les éléments moteurs de cette formation. Dans son Celtic Park, les hommes de Brendan Rodgers devraient prendre le dessus sur les Rangers.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

