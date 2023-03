Le Celtic dévoile un superbe nouveau maillot en édition limitée

L’Ecosse va-t-elle devenir la référence mondiale en matière de mode footballistique ? Quelques semaines après avoir dévoilé un maillot magnifique pour célébrer les 150 ans de la sélection nationale qui a séduit tout le monde, ou au moins celles et ceux qui ont du goût, Adidas a révélé un maillot tout aussi beau pour le Celtic Glasgow.

Produit en édition limitée, il s’intitule « Origine » puisque tout le design est voué à rappeler les racines irlandaises du club. Pour la faire courte, le Celtic est le club de la diaspora catholique irlandaise en Ecosse, là où les Rangers est l’équipe des protestants, plus proche de la royauté britannique.

« Le Celtic est un club communautaire, pas géographique. Il a été créé pour la communauté irlandaise de Glasgow, qui souffrait d’extrême pauvreté au 19e siècle, dans le but de lever des fonds pour les nourrir. Par la suite, c’est devenu le club de la diaspora irlandaise à travers le monde, une population qui a beaucoup migré. C’est seulement après que la dimension religieuse est intervenue: comme les Irlandais étaient à 95% catholiques, on a assimilé le Celtic au club des catholiques, par opposition aux Rangers. (…) Maintenant que la religion est en déclin, et que les problèmes sociaux ne sont plus ceux des années 1800, ça va mieux. Depuis une vingtaine d’années, on est plutôt rentré dans une logique de tribus, d’appartenance familiale, avec quelques divergences politiques. Voilà ce qui sépare les pro-Celtic des pro-Rangers », expliquait Tom Campbell, auteur de pas moins de treize ouvrages sur le Celtic, dans un reportage sur le sujet publié il y a dix ans tout pile dans So Foot. Pour la petite histoire, il y a par exemple une association en Irlande qui permet aux supporters du Celtic de faire des traversées en ferry puis en car au petit matin depuis Belfast pour rejoindre l’Ecosse, Glasgow et le Celtic Park quelques heures plus tard pour assister aux matchs de leur équipe qui joue habituellement en vert et blanc.

« Origine » reprend ainsi les couleurs verte, orange et blanche du drapeau irlandais sur son col et sur les finitions des manches. On retrouve également le symbole de l’Irlande, le trèfle – là où le chardon est celui de l’Ecosse -, brodé seul sur le cœur et non inséré à l’intérieur de l’écusson du Celtic comme c’est le cas habituellement. Quand c’est réussi, faut le dire aussi !

Ne reste plus qu’à se poser devant un bon streaming avec Just can’t get enough de Depeche Mode en fond sonore pour les prochains matchs de Scottish Premiership.

Le craquage du coach du Heart of Midlothian contre l’arbitrage face au Celtic