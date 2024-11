Pronostic Celtic Club Bruges : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Celtic prend une option sur la qualif face au Club Bruges

Le Celtic a repris sa domination sur le championnat écossais. D’abord avec Ange Postecoglou, puis avec Brendan Rodgers. Actuellement, le club au trèfle irlandais est en tête de la Premiership avec 3 points de plus qu’Aberdeen, et 11 sur les Rangers. En Ligue des champions, les hommes de Rodgers ont certes subi une lourde défaite à Dortmund (7-1) mais sont bien placés dans la course à la qualif grâce à leurs 2 succès à domicile face au Slovan Bratislava (5-1) et Leipzig (3-1), pour un nul à Bergame (0-0). Avec 7 points, le Cetic fait partie des barragistes. Souvent performant devant son public, le club compte notamment sur le soutien du Celtic Park et l’efficacité de Furuhashi (5 buts en championnat, 1 en C1) pour décrocher 3 points qui devraient leur permettre de pouvoir disputer au moins les barrages.

L’an dernier, le Club Bruges a remporté un nouveau championnat de Belgique devant l’Union saint-gilloise. Qualifié pour cette Ligue des champions, le club belge est mal parti en subissant un lourd revers à domicile face à Dortmund (0-3). En déplacement ensuite sur la pelouse de la modeste formation du Sturm Graz, les partenaires de Vanaken ont assuré l’essentiel en s’imposant sur le plus petit des scores (0-1). Incapable d’enchaîner, la formation belge a ensuite été dominée par l’AC Milan (3-1) avant de décrocher un précieux succès à la maison face à Aston Villa (1-0). Avec 6 points, les Belges sont en 22e position, dans le fond du wagon des barragistes. En Jupiler League, les hommes de Nicky Hayen grappillent leur retard sur Genk, mais reste 2e en raison du mauvais départ. Le week-end dernier, le Club Bruges a livré une très bonne prestation face à St Trond ponctuée par un large succès (7-0) avec un quadruplé de Tzolis. Le buteur grec sera épaulé par Vanaken, Jutgla ou Talbi. Mais poussé par le Celtic Park, le Celtic devrait signer une nouvelle victoire à domicile face au Club Bruges.

