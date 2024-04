Le Old Firm a failli tourner au fiasco

En connaissance d’Écosse.

Le Old Firm cuvée 2024 a livré une superbe partition avec des buts en pagaille et du suspense (3-3). Mais les agissements de certains supporters ont failli gâcher l’après-midi à Ibrox Park. D’après la BBC, des images télévisées ont montré l’adjoint du Celtic, John Kennedy, être la cible de jets de pièces de monnaies. Le club a déclaré qu’il était « totalement inacceptable que notre personnel soit à nouveau ciblé de cette manière ». Ce lundi, The Sun, rapporte qu’une bouteille en verre a été lancée en direction du joueur des Bhoys, Matt O’Riley, après avoir inscrit son penalty à la demi-heure de jeu. Heureusement pour ce dernier, il n’a pas été touché et la rencontre a pu se terminer sans encombres. En avril 2022, un fan des Rangers a été condamné à un an d’emprisonnement pour un geste similaire. Le jeune homme de 33 ans, au moment des faits, avait lancé une bouteille de verre dans la tête d’un préparateur physique du club rival, le marquant à vie.

Par ailleurs, un porte-parole de la police écossaise a confirmé qu’un « homme a été touché (durant la rencontre) mais n’a pas nécessité de soins et des enquêtes sont en cours ». Avant la rencontre, les forces de l’ordre ont reçu près de 8 000 signalements de crimes de haine présumés. Selon le Scottish Daily Express, moins de 350 sont considérés comme des infractions devant faire l’objet d’une enquête en vertu de la loi sur les crimes haineux et l’ordre public (HCPOA).

Le foot comme on ne l’aime pas.

