Pronostic Dortmund Celtic : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Dortmund sur sa lancée face au Celtic

Finaliste surprise de la dernière Ligue des champions, le Borussia Dortmund a connu de nombreux changements à l’intersaison. En effet, Terzić est parti et a été remplacé par Nuri Şahin. De plus, Hümmels, Füllkrug, Haller ou Reus ont rejoint de nouvelles couleurs, tandis que Guirassy ou Gross sont venus garnir les rangs du BvB. Pour son premier match de Ligue des champions, le Borussia a signé un excellent résultat en s’imposant largement contre le Club Bruges (0-3) grâce notamment à l’entrée décisive de l’Anglais Gittens-Bynoe. En Bundesliga, les hommes de Şahin ont perdu des points en déplacement avec un nul au Werder Brême (2-2) et surtout en étant humilié sur la pelouse de Stuttgart (5-1). Intraitable à domicile, Dortmund s’est pourtant retrouvé mené de 2 buts vendredi dernier face à Bochum. Comme souvent, le BvB a réagi pour renverser le score et prendre les 3 points. Guirassy a marqué un doublé sur ce match, et a marqué lors des 3 dernières sorties de son club, notamment lors de J1 de C1.

En face, le Celtic a signé le doublé l’an passé en Écosse. Et les hommes de Brendan Rodgers ont déjà pris les commandes du championnat. Le week-end dernier, le club de Glasgow s’est baladé face à St Johnstone (0-6) avec un doublé du japonais Furuhashi. Pour lancer cette Ligue des champions, le Celtic a surclassé à domicile l’un des petits Poucets de la compétition, le Slovan Bratislava (5-1). Bien rentré dans sa compétition, le Celtic s’attend à une adversité bien différente à Dortmund, d’autant que le club est souvent bien plus en difficulté loin du Celtic Park. Poussé par son incroyable public, Dortmund devrait prendre le dessus sur le Celtic.

