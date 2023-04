Le Celtic dompte les Rangers et fonce vers le titre

Celtic 3-2 Rangers

Buts : Kyogo (26e et 62e) et Jota (73e) pour The Bhoys // Tavernier (45e et 79e) pour les Gers

Des buts à Kyogo, lors du Old Firm.

Dans un Celtic Park plein comme un œuf, le Celtic s’adjuge face aux Rangers le 404e Old Firm de l’histoire ce samedi après-midi. Un derby qui démarre à toute allure, puisqu’il faut à peine cinq minutes à Kyogo Furuhashi pour faire trembler les filets… mais le Japonais, hors jeu, voit finalement la patrouille le rattraper (5e). Le meilleur buteur du championnat est en revanche parfaitement placé pour enchaîner contrôle et frappe, sur une offrande de Matt O’Riley (1-0, 26e). Un avantage plutôt mérité pour le Celtic, même si Alfredo Morelos avait à son tour envoyé le cuir au fond des filets avant d’être sanctionné pour une faute pas franchement évidente (20e). Heureusement pour eux, les Gers peuvent compter sur un redoutable artilleur dans leur rang : James Tavernier. Alors que l’on se dirige tranquillement vers la mi-temps, l’Anglais balance une merveille de coup franc dans les cages de Joe Hart avec l’aide de la barre (1-1, 45e).

Après un court passage au stand, les joueurs d’Ange Postecoglou décident d’étouffer complètement leurs adversaires dès la reprise. Résultat : Kyogo profite d’une boulette de Ben Davies pour venir glisser le ballon entre les guiboles d’Allan McGregor (2-1, 62e). Un premier cadeau suivi d’un deuxième offert, cette fois par Harry Souttar, auteur d’une horrible remise que Jota convertit en break (3-1, 75e). Complètement sonnés, les Gers reprennent pourtant espoir grâce à l’inévitable Tavernier qui se sert d’une galette de Borna Barisić pour réduire l’écart (3-2, 79e). Le capitaine des Teddy Bears manque même de peu le triplé dans la foulée, mais sa tête file à côté (80e). La partie s’emballe alors complètement, et le cuir file d’une cage à l’autre. Le score, lui, ne bouge plus. Le Celtic, en plus de signer une troisième victoire – en quatre confrontations, la quatrième s’étant soldée par un nul – face aux Rangers cette saison, compte douze points d’avance et file désormais à toute vitesse vers le titre. Les hommes de Michael Beale auront quant à eux encore deux occasions, une en Coupe et l’autre en championnat, d’enfin glaner un succès face à leurs rivaux lors de cet exercice.

Tavernier, remets-nous deux tournées !

Celtic (4-3-3) : Hart – Johnston, Carter-Vickers, Starfelt, Taylor – Mooy (Iwata, 61e), McGregor, O’Riley (Oh, 75e) – Jota (Hakšabanović, 75e), Kyogo (Turnbull, 85e), Maeda (Bernabei, 85e). Entraîneur : Ange Postecoglou.

Rangers (4-2-3-1) : McGregor – Tavernier, Souttar, Davies, Barisić – Raskin, Jack (Lundstram, 86e) – Cantwell (Wright, 86e), Tillman (Sakala, 69e), Kent – Morelos (Čolak, 86e). Entraîneur : Michael Beale.