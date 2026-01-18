Cruyff de retour à l’Ajax Amsterdam !

Il s’agit de Jordi, évidemment : ce samedi, le fils de Johan Cruyff a été officialisé en tant que nouveau directeur technique de l’Ajax Amsterdam. L’ancien joueur et membre de Barcelone prendra son poste dès le 1er février, avec la recherche d’un entraîneur en guise de mission principale.

Back to my hometown with a great sense of responsibility and pride. Thank you @afcajax ❌❌❌ pic.twitter.com/t3Qj7B6d5G — Jordi Cruyff (@JordiCruyff) January 17, 2026

Le principal concerné n’a pas caché sa joie sur son compte X, où il a publié les mots suivants : « De retour dans ma ville natale, avec un grand sens des responsabilités et beaucoup de fierté. » Le contrat de l’homme de 51 ans court jusqu’au 30 juin 2028, l’objectif étant évidemment de remporter des titres sans oublier la formation. Piston ou pas, c’est comme ça !

