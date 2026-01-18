S’abonner au mag
  • Pays-Bas
  • Ajax Amsterdam

Cruyff de retour à l’Ajax Amsterdam !

FC
Cruyff de retour à l’Ajax Amsterdam !

Il s’agit de Jordi, évidemment : ce samedi, le fils de Johan Cruyff a été officialisé en tant que nouveau directeur technique de l’Ajax Amsterdam. L’ancien joueur et membre de Barcelone prendra son poste dès le 1er février, avec la recherche d’un entraîneur en guise de mission principale.

Le principal concerné n’a pas caché sa joie sur son compte X, où il a publié les mots suivants : « De retour dans ma ville natale, avec un grand sens des responsabilités et beaucoup de fierté. » Le contrat de l’homme de 51 ans court jusqu’au 30 juin 2028, l’objectif étant évidemment de remporter des titres sans oublier la formation. Piston ou pas, c’est comme ça !

L’Ajax se fait humilier par l’AZ

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui va remporter la Coupe d'Afrique des nations ?

Le Maroc
Le Sénégal
Fin Dans 5h
81
44
25
Revivez Angers-OM (2-5)
Revivez Angers-OM (2-5)

Revivez Angers-OM (2-5)

Revivez Angers-OM (2-5)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!