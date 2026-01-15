S’abonner au mag
L’Ajax se fait humilier par l’AZ

En difficulté en championnat, catastrophique en coupe. Lors des huitièmes de finale de la Coupe des Pays-Bas, l’Ajax Amsterdam n’a pas seulement été éliminé, mais littéralement humilié 0-6 par l’AZ Alkmaar.

Il s’agit d’un nouveau revers dans une saison déjà très décevante pour les Amstellodamois. En championnat également, la situation est loin d’être brillante : l’Ajax n’occupe que la troisième place et accuse déjà seize points de retard sur le leader, le PSV Eindhoven.

Crise sportive depuis l’été dernier

La saison passée, l’Ajax avait manqué de peu le titre, terminant à un seul point du PSV Eindhoven. À l’issue de la saison, l’entraîneur Francesco Farioli a quitté le club pour rejoindre peu après le FC Porto.

Depuis, rien ne va plus sportivement à l’Ajax. Dès le mois de novembre, son successeur John Heitinga a été limogé et remplacé par Fred Grim. L’objectif réaliste en championnat cette saison se limite désormais à la deuxième place, synonyme de qualification pour la Ligue des champions.

Pendant ce temps, Farioli vient tout juste de prolonger son contrat à Porto

Le programme complet des huitièmes de finale de Ligue Europa

JE

