Naples accroché à Copenhague, l’Olympiakos et l’Ajax gardent espoir

Une lutte sans merci. La course aux barrages se resserre, alors que la phase de ligue de cette Ligue des champions touche à son terme. Une qualification dans l’optique de laquelle Naples a raté son coup au Danemark, dans un match tendu face à Copenhague (1-1). Le scénario semblait pourtant favorable pour les Partenopei grâce à une tête victorieuse de Scott McTominay sur corner, quelques minutes après que Thomas Delaney a été exclu pour un deuxième carton jaune. Oui mais voilà, même en infériorité numérique, les Danois n’abdiquent pas et reviennent grâce à un penalty transformé en deux temps par Jordan Larsson. Un point partout ce soir, huit au total et tout se jouera dans huit jours pour les deux clubs.

L’Olympiakos y croit, l’Ajax pour un miracle ?

Huit unités, c’est également le total de l’Olympiakos désormais. Les Grecs n’ont eu besoin que d’une mi-temps pour faire plier le Bayer Leverkusen (2-0). Costinha d’entrée sur corner et Mehdi Taremi à la conclusion d’un contre juste avant les citrons suffisent au bonheur des locaux, tandis que les Allemands (9 points) manquent l’opportunité de composter au minimum leur ticket pour le mois de février. Enfin, la dernière rencontre de la soirée fera peut-être partie d’un miracle dans une grosse semaine. Battue cinq fois d’affilée pour lancer sa campagne, l’Ajax a retourné Villarreal pour gagner une deuxième rencontre consécutive et rester à portée de tir du top 24. Tani Oluwaseyi avait pourtant mis la forme pour ouvrir le score, mais un coup franc étrangement pas dévié d’Oscar Gloukh et un but clutch d’Oliver Edvardsen dans les ultimes minutes maintiennent l’espoir pour les Néerlandais.

Touché, le Sous-Marin jaune a cette fois coulé.

Copenhague 1-1 Naples

Buts : Larsson (72e) pour Copenhague // McTominay (39e) pour le Napoli

Expulsion : Delaney (35e) pour Copenhague

Olympiakos 2-0 Bayer Leverkusen

Buts : Costinha (2e) et Taremi (45e+1)

Villarreal 1-2 Ajax

Buts : Oluwaseyi (49e) pour Villarreal // Gloukh (61e) et Edvardsen (89e) pour l’Ajax

