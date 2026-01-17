Le Bayern dépasse les 100 buts !

RB Leipzig 1-5 Bayern Munich

Buts : Romulo Cardoso (20e) pour les Saxons // Gnabry (50e), Kane (67e), Tah (83e), Pavlovic (85e) et Olise (88e) pour les Bavarois

Mettre le troisième but à dix minutes de la fin : le Bayern petit bras. Mais pas de souci pour le champion en titre puisque le Bayern Munich a largement torpillé le RB Leipzig, qui demeurait la troisième défense du championnat au coup d’envoi (5-1). Il a inscrit son 71e but de la saison en championnat, dépassant la barre des cent réalisations toutes compétitions confondues. Dingue, d’autant que les deux équipes étaient encore à égalité à la 67e minute.

Olise remplaçant, mais décisif quand même

Après l’habituel pion d’Harry Kane (67e), les joueurs de Vincent Kompany en ont ensuite inscrit trois en cinq minutes lors des dix dernières. Comme toutes les semaines, la fête a donc été totale. Elle l’est peut-être encore plus ce samedi, Joshua Kimmich ayant pu jouer sa première mi-temps de 2026 alors qu’Alphonso Davies et Jamal Musiala ont également poursuivi leur retour de blessure. Le second a été passeur décisif sur le dernier but bavarois, signé un Michael Olise triple passeur décisif (1-5, 88e). Bref, tout va bien.

