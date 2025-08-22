Le Bayern explose Leipzig, Harry Kane voit triple

Bayern 6-0 Leipzig

Buts : Olise (27e et 42e), Díaz (32e) et Kane (64e, 74e et 78e) pour le Bayern

Voilà une bonne manière de démarrer sa saison.

Le Bayern s’est fait discret cet été avec un mercato relativement faible quantitativement parlant en matière d’arrivées. Si les inquiétudes ont commencé à poindre en Allemagne, elles ont sans doute été déjà vite balayées ce vendredi soir avec une véritable démonstration des hommes de Vincent Kompany dans un match qui s’annonçait pourtant pas si simple sur le papier, puisque c’était Leipzig qui se dressait en face. Il n’aura fallu qu’une mi-temps aux Munichois pour plier les débats, avec notamment un doublé de Michael Olise en l’espace de quinze minutes (1-0, 27e, puis pour le 3-0, 42e). Entre-temps, Luis Díaz, seule recrue phare pour l’heure côté Bayern, a ouvert son compteur en Bundesliga au bout d’une merveilleuse action collective conclue par un pétard dans la lucarne de Péter Gulácsi (32e, 2-0).

Puis Harry Kane s’est joint à la fête

Le festival bavarois s’est poursuivi en seconde période, avec autant de buts inscrits qu’en première, et tous par un même homme : Harry Kane (64e, 74e et 78e). L’attaquant anglais s’est donc offert un hat trick en ouverture du championnat, rien que ça. Absolument clinique, d’autant que ses trois réalisations se ressemblent, toutes venant du côté gauche avant que l’ancien buteur de Tottenham ne repique dans l’axe sur son pied fort. Il n’y aura rien à garder de cette soirée côté Leipzig, si ce n’est une réduction du score anecdotique en seconde période d’Antonio Nusa, finalement annulée pour un hors-jeu.

Si c’est ce Bayern-là toute la saison, il y a de quoi être effrayé.

Et si le Bayern repartait pour 10 ans de règne ?