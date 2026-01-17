Deux associations dénoncent les chants des supporters du PSG

Le combat continue. Deux associations dénoncent la manière dont les supporters parisiens ont réagi à leurs sanctions après des chants homophobes. Elles pointent du doigt le comportement du Collectif Ultras Paris, alors que la LFP avait infligé une fermeture partielle pour un match ferme de la tribune Auteuil contre Lille, ce vendredi pour « usages d’engins pyrotechniques » et « expressions orales constatées ».

« Ce jeu de rôles ne trompe plus personne, il doit cesser »

Pour l’association Rouge direct, qui alerte régulièrement contre l’homophobie, le discours du CUP relève du « déni d’homophobie », et est « consternant et alarmant ». Il développe : « Ce jeu de rôles ne trompe plus personne, il doit cesser. Les associations qui luttent réellement contre l’homophobie se coordonnent actuellement pour que cessent enfin l’hypocrisie et la complaisance. »

Le comité de lutte envers les VSS et les discriminations FFF (Cleved) a également réagi dans ce sens : « Si pour mettre de l’ambiance il faut insulter et menacer les homosexuels, nous voilà revenus au temps du Colisée de l’empire romain, où jeter en pâture quelques chrétiens et esclaves aux lions mettait une “sacrée ambiance”. […] Stop à un folklore qui est un délit puni par la loi. Pourquoi accepter ce déni de la loi dans un stade, cette infamie, cet outrage dans un lieu public ? »

Communiqué du 15 Janvier 2026 Liberté pour les ultras ! pic.twitter.com/sEBFUXM7jV — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) January 15, 2026

En fin de semaine, dans des propos rapportés dans Le Figaro, le CUP avait condamné la sanction de la Ligue, affirmant que ces chants « qualifiés d’“homophobes” ou racistes ne le sont pas ». Avant d’ajouter : « Ils sont des expressions classiques des tribunes françaises : crues, certes parfois grossières, pour déstabiliser l’adversaire. Il n’y a aucune façon de discriminer les gens ; c’est juste la façon brute dont les supporters vivent les rivalités depuis toujours. […] Pourquoi devrions-nous céder à certaines associations radicales qui cherchent surtout de la visibilité à travers le football ? »

Si la visibilité est la lutte contre l’homophobie, espérons encore plus de lumière.

Manchester United mate City