La crise du Real Madrid contenue par Kylian Mbappé

Real Madrid 2-0 Levante

Buts : Mbappé (58e, SP) et Asencio (65e)

Ce n’était pas gagné… Mais finalement, le Real Madrid s’est bien imposé contre Levante lors de la vingtième journée de Liga. À domicile, dans un stade marqué par des mouchoirs blancs et de nombreux sifflets en tribunes, les Merengues ont fait la différence dans le second acte après une première mi-temps catastrophique (aucune occasion, huit frappes concédées). Au retour des vestiaires, Kylian Mbappé s’est donc mué en sauveur afin de contenir la crise de son club.

Un peu d’air pour Arbeloa

Titularisé par Álvaro Arbeloa, qui a connu une première très difficile avec la Maison-Blanche en se faisant sortir par Albacete en Coupe du Roi après avoir remplacé Xabi Alonso sur le banc, le Français a en effet ouvert le score à l’heure de jeu sur un penalty qu’il a lui-même obtenu au contact d’Adrián de la Fuente pour dessiner la victoire des locaux. Dix minutes plus tard, Raúl Asencio a signé le break de la tête sur un corner d’Arda Güler (qui a remplacé Eduardo Camavinga, sorti très tôt et peu convaincant).

À noter : les changements réalisés dès la pause par le nouvel entraîneur ont fait beaucoup, beaucoup de bien.

