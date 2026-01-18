S’abonner au mag
  • CAN 2025
  • Finale
  • Maroc-Sénégal (0-1 ap)

Un penalty raté exprès par Brahim Diaz ? La réponse claire d'Édouard Mendy

Un penalty raté exprès par Brahim Diaz ? La réponse claire d'Édouard Mendy

Et puis quoi, encore ! C’est une histoire que certains ont cherché à raconter après la panenka ratée par Brahim Diaz à la dernière minute de la finale entre le Maroc et le Sénégal : et si l’attaquant avait fait exprès, comme un geste de fair-play, après avoir vu les Sénégalais quitter la pelouse ? Foutaises, bien sûr.

Ne comptez pas sur Édouard Mendy pour donner du poids à cette drôle de thèse, en tout cas. « Non, quand même. Il faut être sérieux. Vous croyez vraiment qu’à une minute de la fin et avec un pays qui attend un sacre depuis 50 ans, on peut s’entendre ? Il voulait marquer et j’ai le crédit de l’arrêter, c’est tout, a expliqué le gardien au micro de Bein Sports. Ce qu’on s’est dit en revenant aux vestiaires, ça reste entre nous. On n’a pas besoin de l’étaler. Tout ce qu’on a fait, on l’a fait ensemble. On a voulu rester dignes, fiers. C’est ce qu’on a fait et on a été récompensés. » 

« On était en terre hostile au Maroc  »

Si Walid Regragui s’est dit déçu de l’image donnée par le foot africain, Mendy a également fait des sous-entendus : « On ne va pas parler à chaud, mais des choses se sont passées. À la fin, le football a gagné et a été célébré. On savait qu’on était en terre hostile au Maroc. Ça fait une cinquantaine d’années qu’ils attendent ce trophée et tout était acquis à leur cause. Nous, on avait juste le ballon et nos armes, et on a répondu de la meilleure des manières. Aujourd’hui, on ramène la Coupe au Sénégal. »

Ne comptez pas sur Vegedream pour le tube de la victoire.

Pourquoi Claude Le Roy a été décisif pour le Sénégal contre le Maroc

CG

