Kylian Mbappé sera-t-il privé de ses retrouvailles avec Monaco ?

Monaco à l’abri de l’ouragan Mbappé ? Alors que le Real Madrid gêne tout le monde en ce moment, au point de se prendre une décharge par un électricien de métier en Copa del Rey, Álvaro Arbeloa ne pourra peut-être pas compter tout de suite sur Kylian Mbappé pour relancer la machine. Selon les informations de L’Équipe, l’attaquant ne sera pas apte à disputer le match face à Levante ce samedi en Liga.

S’il a pu jouer le dernier quart d’heure du Clásico perdu face au Barça en Supercoupe d’Espagne dimanche dernier, son genou gauche continue de poser problème. La douleur serait moins pénible, mais « Kyks » ne serait toujours pas en état d’être aligné pour un match de haut niveau et pourrait encore tirer sur la prise pendant au moins deux matchs. Ce qui impliquerait donc une absence pour la réception de l’AS Monaco, mardi prochain, en Ligue des champions.

Un retour précipité face au Barça

Toujours selon L’Équipe, Mbappé aurait précipité son retour à la compétition, réduisant de moitié la période d’indisponibilité initialement annoncée en rejouant face à Barcelone, seulement onze jours après l’IRM de son genou et malgré les recommandations de repos de son entourage. Son entrée en jeu n’aurait toutefois pas aggravé son bobo, et ce, malgré le tacle bien méchant de Frenkie de Jong en toute fin de match.

À Gonzalo García de prouver qui est le vrai numéro 9 de cette équipe.

