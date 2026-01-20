Avec un doublé de Mbappé, le Real Madrid ridiculise Monaco

Au fond du trou se trouve l’AS Monaco : en Ligue des champions, ce mardi soir, le club de la Principauté a été très sèchement balayé par le Real Madrid (6-1), avec un doublé de Kylian Mbappé au milieu du nouveau naufrage monégasque. Avant la réception de la Juventus mercredi prochain, les barrages restent possibles. C’est au moins ça de pris.

Real Madrid 6-1 Monaco

Buts : Mbappé (5e, 26e), Mastantuono (51e), Kehrer CSC (55e), Vinícius Júnior (63e) et Bellingham (80e) pour les Merengues // Teze (72e) pour l’ASM

La dernière fois que le Real Madrid et Monaco se retrouvaient sur un terrain, les adultes qui ont aujourd’hui 34 ans devaient négocier pour gratter un bout de deuxième période, avant d’aller au lit et de rêver du score final. C’était l’épopée de 2004, c’était une autre AS Monaco, plus fringante, plus légendaire, et un autre Real, à la sauce galactique. Nous voilà 22 ans plus tard, dans un Santiago-Bernabéu rénové et avec un monde d’écart, voire un peu plus encore, entre deux équipes « malades ». Le club azuréen va repartir de la capitale espagnole – endeuillée par le drame ferroviaire d’Adamuz en Andalousie pour rappeler que le foot est parfois bien secondaire – avec les valises pleines, un score de tennis (6-1) et la sensation que la crise ne fait que commencer en Principauté.

La chasse aux buts de Mbappé

Face à son ancien club, quitté en 2017 et croisé plusieurs fois à son époque parisienne, Mbappé a un peu plus conforté sa place de meilleur buteur de cette cuvée de Ligue des champions. Onze buts, soit cinq de plus que ses poursuivants Erling Haaland et Victor Osimhen, et surtout le même nombre que Cristiano Ronaldo en 2015-2016 après six matchs de phase de groupes, record absolu. Le capitaine des Bleus est peut-être diminué physiquement, ce n’est pas une raison pour lui de s’économiser. Il a eu besoin de cinq minutes et de deux ballons pour planter contre son club formateur, d’une frappe instantanée et précise après un bon boulot de Franco Mastantuono et un petit décalage de Federico Valverde (1-0, 5e). Mbappé n’a pas perdu son sens du but et le Real Madrid a retrouvé le plaisir de proposer de jolies séquences, comme celle initiée par un bonbon d’Eduardo Camavinga pour caler un petit pont à Aleksandr Golovin et trouver Arda Güler. La suite, c’est un modèle du genre : une passe laser du Turc pour Vinícius Junior, une passe extérieure du pied du Brésilien et une conclusion au second poteau de Mbappé devant un Philipp Kohn aux fraises (2-0, 26e).

Deux tirs cadrés, deux buts pour les Merengues et une efficacité confirmée sur le troisième après la pause. Après avoir manqué de précision sur ses deux premières tentatives (comme Jude Bellingham ou Vinícius au passage), Mastantuono a fêté son premier pion en Ligue des champions et Vinícius sa deuxième offrande de la soirée. Le Brésilien, très bien lancé côté gauche par Mbappé, a temporisé dans une surface où la défense monégasque n’aura jamais réussi à régner, pour se montrer altruiste avec le jeune Argentin, clinique d’un tir croisé du droit (3-0, 51e). Un match calvaire supplémentaire pour la bande du Rocher, battue sept fois sur ses huit dernières sorties en championnat et qui espérait compter sur sa bonne étoile en C1 depuis l’arrivée de Sébastien Pocognoli sur le banc (deux succès, deux nuls). Raté, complètement raté, encore plus quand le pauvre Thilo Kehrer a coupé un centre de Vinícius pour envoyer la chique au fond de ses propres filets (4-0, 55e).

Pour Monaco, un calvaire de plus

Puisque le Brésilien, pas mal secoué ces dernières semaines par les critiques, méritait de faire trembler les filets cette saison en Ligue des champions et après une telle prestation, il s’en est occupé tout seul, comme un grand, en accélérant jusqu’à la surface pour envoyer une praline inarrêtable sous la barre d’un Köhn désemparé (5-0, 63e). On ne sait pas si le technicien belge survivra à cette nouvelle débâcle, qui ne sautera pas aux yeux de ceux qui s’arrêteront sur le tableau de statistiques (51% de possession pour l’ASM, 20 tirs monégasques contre 25 madrilènes) et qui ne pouvait pas être sauvée par le but sans grand intérêt de Jordan Teze, qui avait touché la barre en première période à 2-0 et qui a fait preuve de sang-froid pour profiter d’une mauvaise relance de Thibaut Courtois (5-1, 72e).

Les attaquants de Monaco ont eu des opportunités, oui, Ansu Fati ne réglant pas la mire dans la surface (19e) et Maghnes Akliouche comme Golovin se montrant beaucoup trop gentillets pour inquiéter le gardien belge (36e, 58e, 70e). C’est une équipe qui a essayé, comme elle pouvait, et c’est peut-être le plus inquiétant ce soir. Sans dix joueurs toujours à l’infirmerie, l’ASM a montré les mêmes limites qu’en championnat, et à de telles hauteurs, cela ne peut pas marcher. Trop peu d’intensité dans les duels, une faiblesse technique dans le camp adverse et une défense toujours plus calamiteuse, Kehrer se permettant même une nouvelle bévue après un coup franc contré de Mbappé pour laisser Valverde offrir le sixième à Jude Bellingham, qui a bien dribblé Köhn pour finir (6-1, 80e). L’addition aurait même pu être plus salée, et cela pourrait compter, la semaine prochaine, quand Monaco devra défendre sa place pour les barrages contre la Juventus. On préférait encore l’époque où il fallait aller se coucher à la mi-temps.

Real Madrid (4-3-3) : Courtois – Valverde, Asencio (Ceballos, 46e), Huijsen, Camavinga (F. Garcia, 76e) – Güler (Carvajal, 76e), Tchouaméni, Bellingham – Mastantuono (G. Garcia, 71e), Mbappé, Vinícius Júnior. Entraîneur : Álvaro Arbeloa.

Monaco (4-2-3-1) : Köhn – Vanderson (Ouattara, 61e), Kehrer, Dier, Caio Henrique – Zakaria (Bamba, 73e), Teze – Akliouche, Fati (Coulibaly, 61e), Golovin (Michal, 84e) – Balogun (Ilenikhena, 73e). Entraîneur : Sébastien Pocognoli.

