La Liga condamne les chants racistes destinés à Vinícius à Albacete

La Liga condamne les chants racistes destinés à Vinícius à Albacete

Il n’y a pas qu’Arbeloa qui a passé une soirée difficile à Albacete. Si le Real Madrid s’est fait éliminer de Coupe du Roi en huitièmes de finale par le pensionnaire de D2 espagnole (3-2), d’autres faits ont terni la soirée des Madrilènes, et plus particulièrement celle de Vinícius. Réconforté quant à sa performance par son nouvel entraîneur à l’issue de la rencontre, l’international brésilien a été la cible de chants racistes juste avant la rencontre, rapportés notamment par AS.

Le quotidien espagnol relaie aussi une vidéo dans laquelle on peut observer un supporter lancer une banane visant le numéro 7 merengue. Délirant.

Indignation générale face à ces nouveaux actes racistes

En réponse à ces insultes, la Ligue espagnole s’est rangée aux côtés de l’ailier du Real Madrid en publiant sur ses réseaux le message suivant : « La Liga condamne toute insulte raciste. Sur et en dehors du terrain, il n’y a pas de place pour la haine. » Le tout accompagné du slogan « LaLiga. La force de notre football contre le racisme ». 

Vinícius a aussi reçu le soutien public de Thibaut Courtois. Le Belge s’est indigné avec une story sur Instagram : « Halte au racisme ! C’est honteux ». À noter qu’après s’être fait insulter, l’ancien joueur de Flamengo a tout de même accepté de faire des photos avec des supporters d’Albacete qui l’ont acclamé lors de son arrivée au stade selon Marca.

Il n’y a pas que le Real Madrid qui aurait besoin d’un sérieux renouveau…

Álvaro Arbeloa câline Vinícius et son équipe après l’élimination du Real Madrid

