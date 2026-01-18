Rennes ralenti par Le Havre

Rennes 1-1 Le Havre

Buts : Embolo (86e) pour le SRFC // Mambimbi (69e) pour le HAC

La Bretagne et la Normandie ne voulaient pas se fâcher.

C’est le retour des matchs nuls pour le Stade rennais, qui avait remporté six de ses sept derniers matchs de championnat et qui n’a pas réussi à ajouter une nouvelle victoire contre Le Havre (1-1), ce dimanche. Tout s’est joué après l’entracte, le moment choisi par la mascotte Erminig pour régaler un public pas gâté par son équipe en première période, la peluche géante visant le centre de la cible deux fois lors du traditionnel jeu de la mi-temps. Voilà un pied réglé, contrairement à des Rennais qui n’avaient pas réussi à apporter du danger, Brice Samba étant même décisif devant Ayumu Seko et Ally Samatta.

Rennes n’a pas su retourner le HAC

Il y avait un coup à jouer pour le HAC, malgré les deux sorties sur blessure d’Issa Soumaré et Gauthier Lloris, et des occasions à créer pour les Rouge et Noir. Comme à leur habitude, ils sont très bien revenus des vestiaires et ont bien cru passer devant, Przemyslaw Frankowski et Estéban Lepaul voyant leurs buts logiquement refusés (l’un pour une main, l’autre pour une position de hors-jeu de Breel Embolo). C’est donc à la surprise générale que les Normands ont joué à mauvais tour à leurs adversaires du jour, Felix Mambimbi déviant une frappe de Rassoul Ndiaye au fond des filets (0-1, 69e).

Rennes n’a pas baissé la tête pour autant, dans une fin de match hachée par les petites blessures et les interruptions, ce qui a conduit à plus de dix minutes de temps additionnel au bout du compte. Les locaux auraient pu tout retourner et rafler la mise. La réussite et l’efficacité ont fui Kader Meïté, tombé sur Lionel Mpasi et mangeur de feuille après un centre de Mousa Al-Tamari. Sur un centre parfait de Ludovic Blas, auteur d’une entrée détonante, Embolo s’est occupé de mettre la tête pour agiter la fin de partie (1-1, 86e). Dans la foulée, le Roazhon Park a cru basculer dans la folie en voyant Meïté marquer en position de hors-jeu, avant de frôler l’euphorie dans le temps additionnel, sur un enchaînement de Blas qui n’est pas parvenu à cadrer pour transformer l’offrande de Valentin Rongier. La 4e place attendra pour les Bretons, 5es avant le match de l’OL contre Brest, et finalement plus frustrés que Le Havre, qui reste à distance de la zone rouge.

Reste une question mercato : Jérémy Jacquet sera-t-il encore Rennais à la fin du mois de janvier ?

Rennes (3-5-2) : Samba – Seidu, Rouault, Brassier – Frankowski, Camara, Rongier, Merlin (Blas, 73e), Al-Tamari (Legendre Quiñónez, 81e) – Embolo, Lepaul (Meïté, 73e). Entraîneur : Habib Beye.

Le Havre (4-4-2) : Mpasi – Nego, Sangante, Lloris (Pembélé, 42e), Zouaoui – Ndiaye, Seko, Mambimbi, Ebonog – Soumaré (Samatta, 24e), Quetant. Entraîneur : Didier Digard.

Un deuxième club de R1 rejoint les 16es !