La conférence de presse de Pape Thiaw annulée pour des raisons de sécurité

La victoire sans mots. Après avoir décroché la deuxième étoile du Sénégal en remportant une finale très agitée contre le Sénégal, ce dimanche, Pape Thiaw n’est pas resté très longtemps en conférence de presse, à Rabat.

Les journalistes marocains en colère contre Thiaw

La pression n’était pas du tout retombée une bonne heure après le coup de sifflet final et le sacre sénégalais. Selon les récits des journalistes présents sur place, le sélectionneur du Sénégal s’est présenté dans la salle de presse aux côtés de sa fille. S’il a été accueilli par les applaudissements des journalistes sénégalais, il a été copieusement sifflé par la presse marocaine, en colère d’avoir vu le technicien demander à ses joueurs de quitter la pelouse au moment de l’histoire du penalty.

🇸🇳🤯 La conférence de presse d’après-match de Pape Thiaw a été interrompue suite à des altercations entre journalistes. #SENMAR #CAN2025 pic.twitter.com/0XplOJp9h2 — Afrik-Foot (@afrikfoot) January 18, 2026

Dans un certain chaos et au milieu d’un grand bazar, Pape Thiaw, médaille d’or autour du cou, a finalement quitté la salle, et la conférence de presse a été annulée pour des raisons de sécurité.

