S’abonner au mag
  • CAN 2025
  • Finale
  • Sénégal-Maroc (1-0 AP)

La conférence de presse de Pape Thiaw annulée pour des raisons de sécurité

CG
La conférence de presse de Pape Thiaw annulée pour des raisons de sécurité

La victoire sans mots. Après avoir décroché la deuxième étoile du Sénégal en remportant une finale très agitée contre le Sénégal, ce dimanche, Pape Thiaw n’est pas resté très longtemps en conférence de presse, à Rabat.

Les journalistes marocains en colère contre Thiaw

La pression n’était pas du tout retombée une bonne heure après le coup de sifflet final et le sacre sénégalais. Selon les récits des journalistes présents sur place, le sélectionneur du Sénégal s’est présenté dans la salle de presse aux côtés de sa fille. S’il a été accueilli par les applaudissements des journalistes sénégalais, il a été copieusement sifflé par la presse marocaine, en colère d’avoir vu le technicien demander à ses joueurs de quitter la pelouse au moment de l’histoire du penalty.

Dans un certain chaos et au milieu d’un grand bazar, Pape Thiaw, médaille d’or autour du cou, a finalement quitté la salle, et la conférence de presse a été annulée pour des raisons de sécurité.

Dans la joie et la bonne humeur.

Díaz l'a joué petit Brahim

CG

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Sénégal - Maroc (1-0)
Revivez Sénégal - Maroc (1-0)

Revivez Sénégal - Maroc (1-0)

Revivez Sénégal - Maroc (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!