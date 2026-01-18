Le but fou marqué par le fils Van Persie

Au nom du père. Pour son quatrième match avec l’équipe professionnelle de Feyenoord, Shaqueel van Persie a réalisé une grande performance ce dimanche en Eredivisie face au Sparta Rotterdam (3-4). Entré peu après l’heure de jeu à la place de Casper Tengstedt, l’enfant de l’ancien attaquant d’Arsenal réduit d’abord l’écart d’une belle madjer à la suite d’un très beau mouvement collectif. Mais le meilleur reste à venir.

🇳🇱💥 Robin van Persie's son Shaqueel with a fantastic goal for Feyenoord. Only 19-years-old. 🤯 pic.twitter.com/bv3Yt0xlKI — EuroFoot (@eurofootcom) January 18, 2026

Une inspiration géniale

Alors que son équipe perd 2-3, Shaqueel van Persie profite d’un centre de Luciano Valente pour tenter une magnifique reprise de volée acrobatique, qui termine au fond des filets et permet aux siens d’égaliser. Malheureusement pour le Feyenoord, Joshua Kitolano refroidit l’ambiance en inscrivant un pion à la toute fin de la rencontre, permettant au Sparta Rotterdam de l’emporter (3-4). Ce n’est pas ce qu’on retiendra.