S’abonner au mag
  • Eredivisie
  • J19
  • Feyenoord Rotterdam-Sparta Rotterdam (3-4)

Le but fou marqué par le fils Van Persie

TM
Le but fou marqué par le fils Van Persie

Au nom du père. Pour son quatrième match avec l’équipe professionnelle de Feyenoord, Shaqueel van Persie a réalisé une grande performance ce dimanche en Eredivisie face au Sparta Rotterdam (3-4). Entré peu après l’heure de jeu à la place de Casper Tengstedt, l’enfant de l’ancien attaquant d’Arsenal réduit d’abord l’écart d’une belle madjer à la suite d’un très beau mouvement collectif. Mais le meilleur reste à venir.

Une inspiration géniale

Alors que son équipe perd 2-3, Shaqueel van Persie profite d’un centre de Luciano Valente pour tenter une magnifique reprise de volée acrobatique, qui termine au fond des filets et permet aux siens d’égaliser. Malheureusement pour le Feyenoord, Joshua Kitolano refroidit l’ambiance en inscrivant un pion à la toute fin de la rencontre, permettant au Sparta Rotterdam de l’emporter (3-4). Ce n’est pas ce qu’on retiendra.

TM

Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:



Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!