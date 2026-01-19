Canal+ va commenter le match Young Boys Berne-Lyon... sans images

Quand Canal+ devient la chaîne L’Équipe.

Il n’y aura pas d’images en direct, ce jeudi soir, de la rencontre entre les Young Boys Berne et l’Olympique lyonnais. On le sait depuis quelques temps maintenant, le club suisse possède un sponsor – Plus500, une société de trading – dont la publicité est interdite, ce qui rend la diffusion impossible en France. La situation avait déjà été similaire lorsque le LOSC s’était déplacé en Suisse début décembre, mais cette fois, Canal+ va proposer une nouvelle alternative afin de suivre la rencontre. Sur l’un de ses canaux additionnels, il sera possible d’écouter en direct les commentaires proposés par le journaliste Salim Dib et l’ancien joueur et désormais consultant Grégory Sertic, avec quelques infographies et statistiques en direct.

C’est mieux que rien.

