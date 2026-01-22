Lyon reste premier de Ligue Europa

Young Boys Berne 0-1 Lyon

But : Maitland-Niles (45e+1)

Solide, mais peu efficace. Et alors ? Le manque de réalisme, somme toute relatif, de l’Olympique lyonnais ne l’a pas empêché de battre les Young Boys Berne à l’occasion de la septième journée de la phase de ligue : grâce à un but inscrit dans le temps additionnel de la première période par Ainsley Maitland-Niles, réactif à la suite d’un centre repoussé de Pavel Šulc, le club français s’est imposé pour conserver sa place de leader de cette poule unique de Ligue Europa et se qualifier directement pour les huitièmes de finale.

La barre sauve Descamps, auteur d’une boulette

Cette victoire n’est pas si illogique que ça, étant donné que l’OL a dominé la rencontre (jusqu’à la pause en tout cas, Afonso Moreira ayant d’ailleurs eu l’opportunité d’ouvrir le score avant son partenaire) et que son adversaire ne s’est procuré qu’une seule vraie grosse occasion : celle d’Edimilson Fernandes, qui a profité d’une erreur de relance signée Rémy Descamps pour toucher la barre transversale. Le Suisse a ensuite trompé le gardien à l’heure de jeu, mais sa réalisation a été refusée pour hors-jeu. Enfin l’Hexagone qui gagne !

