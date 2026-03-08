L’AS Saint-Étienne licencie officiellement son entraîneur

Non, pas Montanier, l’autre. Alors que l’équipe masculine de l’AS Saint-Étienne enchaîne les succès et se retrouve bien placée dans la course à la montée en Ligue 1, du côté de la section féminine, on lutte plutôt pour ne pas descendre en D2. Juste après un message pour honorer la journée internationale des droits des femmes, le club forézien a publié un bref communiqué officialisant le licenciement de son entraîneur Sébastien Joseph.

À l’issue de la procédure disciplinaire engagée le 11 février dernier à l'encontre de l’entraîneur de son équipe professionnelle féminine, l’AS Saint-Étienne a décidé de mettre fin au contrat la liant avec Sébastien Joseph. ℹ️ https://t.co/cOQa9asd43 pic.twitter.com/UQofKkiqQ9 — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) March 8, 2026

Déjà sur la sellette

« À l’issue de la procédure disciplinaire engagée le 11 février dernier à l’encontre de l’entraîneur de son équipe professionnelle féminine, l’AS Saint-Étienne a décidé de mettre fin au contrat la liant avec Sébastien Joseph ». L’ancien coach de l’ASJ Soyaux est accusé d’avoir tenu des propos insultants envers l’arbitre du derby (perdu) contre les OL Lyonnes le 8 février dernier. Une sortie de route pour laquelle il avait été – dans un premier temps – condamné à 14 matchs de suspension.

Plus tôt dans la saison, Sébastien Joseph s’était déjà fait recadrer par l’UNFP après des piques assassines envers une partie de ses joueuses, dont il n’estimait pas les performances suffisantes. L’ASSE précise que son adjoint Tom Bouvier continuera d’assurer l’intérim en attendant de lui trouver un remplaçant définitif.

L’électrochoc attendu pour se relancer dans la course contre la relégation ?

L’entraîneur de Saint-Étienne écope d’une grosse suspension après ses propos insultants