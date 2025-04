Il se fait passer pour un médecin pour voler des sous-vêtements de footballeuses

Un homme de 58 ans a été arrêté après s’être fait passer pour un médecin afin de récupérer les sous-vêtements de joueuses de Dijon.

Une histoire dégoûtante.

Ce samedi, les Dijonnaises se sont imposées face à Saint-Étienne (1-0) grâce à un but dans le temps additionnel. Un succès important, puisqu’il a permis aux Bourguignonnes de consolider leur quatrième place, synonyme de qualification pour les play-off. Mais ce match a également été marqué par un événement pour le moins dégueulasse, comme le rapporte Le Bien public. Peu après le coup d’envoi, un homme de 58 ans s’est présenté face à un délégué de la FFF, en lui montrant des faux documents de médecin. Il a alors prétexté qu’il était là dans le cadre d’un contrôle antidopage et qu’il devait récupérer les vêtements ainsi que les sous-vêtements de deux joueuses dijonnaises.

Il harcelait une joueuse depuis plusieurs mois

Alerté par cette demande incongrue et les papiers irréguliers de ce spécimen, le délégué de la FFF a averti la police, qui a arrêté l’individu dans le stade, avant de le placer en garde à vue. Originaire de Saint-Étienne, il a reconnu les faits, mais en réfutant tout aspect pervers, se déclarant simplement fan de ces joueuses. En fouillant, la police a découvert que cet homme harcelait déjà une des joueuses depuis 16 mois sur les réseaux sociaux, au point de l’appeler « mon amour ».

Les deux Dijonnaises visées par cette tentative de vol et la Fédération ont porté plainte. L’accusé a été présenté au parquet ce lundi, et a écopé d’une interdiction de paraître sur un stade où évolue Dijon et d’une interdiction d’entrer en relation avec les victimes ainsi que d’un contrôle judiciaire. Son procès se tiendra le 18 juillet prochain.

Juste sordide.

