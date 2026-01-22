Derrière Endrick, qui sont les vraies stars de l’OL ?

Si tout l’Olympique lyonnais s’amourache d’Endrick, il oublie bien vite qu’il sera parti dans six mois et que ses stars s’appellent Pavel Šulc, Abner Vinícius et Tyler Morton. Contrairement à la recrue brésilienne du Real Madrid, eux seront au boulot ce jeudi contre les Youngs Boys. De toute façon, on ne verra pas le match.

→ Pavel Šulc

Tous les jours, les fans de l’OL qui le suivent sur Insta observent sa boule de poils. Elle s’appelle Franta, c’est un matou blanc tout mignon, teinté roux et gris. Pour passer une bonne journée (« Daily Franta pro lepší den », en Tchèque), son maître Pavel file au Groupama Training Center travailler son sourire et son football. Le joueur de 25 ans n’est pas très rapide, pas très technique, pas très puissant, pas très visible sur un terrain, mais son énergie fait plaisir à voir. Il compte quand même douze buts avec l’OL cette saison. Avec ses neuf réalisations en Ligue 1, c’est trois fois plus que n’importe quel autre joueur lyonnais. La star, c’est Pavel.

→ Paulo Fonseca

Pas besoin du dragster Endrick, qui n’est ni plus ni moins qu’un mix entre une otarie et Mariano Díaz. Avec ses tout-droit et ses frappes de 40 mètres, ses six mois à l’OL ne vont rien changer aux schémas tactiques de l’entraîneur portugais, l’unique maître à jouer de cet OL sans sous. L’ancien coach de Lille s’affirme semaine après semaine comme l’un des entraîneurs de l’histoire de l’OL avec le plus de points par match (autour de 2), non loin d’Alain Perrin et de Gérard Houllier. Il a survécu à six mois en tribunes, à six mois sans attaquant (désolé Martín Satriano), et à Brest ce dimanche. Car oui, c’est lors d’un Lyon-Brest que Paulo Fonseca avait pété les plombs sur Benoît Millot.

« Si vous cherchez Endrick, il est là-bas. »

→ Le milieu Toliton

Ou Morlisso, n’importe. Installé devant la défense lyonnaise, Tyler Morton est le parfait pendant de Corentin Tolisso. L’Anglais permet à son capitaine de jouer un peu plus haut, plus proche de la surface adverse. Les deux complètent, avec Dominik Greif et Moussa Niakhaté, la colonne vertébrale des Gones. Ils brillent par leur énergie, leurs courses et leur activité. Pas besoin d’Endrick.

→ La baignade dans la Saône et le Rhône

Patience, elle arrive pour l’été 2027.

→ Moussa Niakhaté

Le taulier est bientôt de retour de la CAN. Et avec le Sénégal de Pape Thiaw, la deuxième recrue la plus chère de l’histoire de l’OL n’a pas pris de but contre le Maroc, contre l’Égypte, contre le Mali et contre le Botswana. Le Gaïndé n’a encaissé que deux buts lors de la compétition. C’est un de moins que son club pendant la période, alors que l’OL reste la troisième meilleure défense de Ligue 1. Un Moussa à l’abordage.

→ Jean-Michel Aulas

Clairement l’homme fort de l’effectif. Un excellent récupérateur et un splendide attaquant, surtout vers la gauche. Sa dernière trouvaille ? Creuser un super-méga tunnel sous Lyon. Cette construction serait effectuée en même temps que celle d’un gros métro, censé relier l’ouest et le centre-ville. Les deux projets coûteraient plusieurs milliards d’euros, un joli chiffre pour un candidat qui met l’accent sur le fait que le budget actuel de la métropole lyonnaise est « insincère ». Dans Lyon Capitale, le ministre des transports Philippe Tabarot a été sceptique : « Il y a plus de chances que l’OL remporte la Ligue des champions avant que l’on inaugure ce projet. » Endrick creusera peut-être plus vite son trou.

→ Afonso Moreira

Avant d’oser les comparaisons entre Karim Benzema, Sonny Anderson, Sydney Govou et Endrick, osons-les entre les trois stars des années 2000 et Afonso Moreira. Niveau 1 : il est intenable contre Le Havre en Ligue 1. Niveau 2 : il est chaud contre Lille en Coupe de France. Niveau 3 : il est décisif contre les Go Ahead Eagles en Ligue Europa. Lors de chaque sortie, l’ailier portugais de 20 ans apporte beaucoup de danger, percute, change de rythme et dribble constamment. Celui qui est arrivé à 12 ans en provenance du Sporting Portugal a un énorme potentiel et comble parfaitement l’absence de Malick Fofana.

Ils auraient pu être cités : Abner, John Textor, Khalis Merah, Dominik Greif, Léo Tourbe, Malick Fofana (quand il reviendra), Clinton Mata, etc.

