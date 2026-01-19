S’abonner au mag
  • France
  • PSG

L'apparition d'Ousmane Dembélé au concert des Enfoirés

L'apparition d'Ousmane Dembélé au concert des Enfoirés

Ce n’était pas dans notre bingo 2026, mais pourquoi pas. À trois jours du match de Ligue des champions face au Sporting, le Ballon d’or Ousmane Dembélé a trouvé mieux à faire que bosser son jeu de jambes : passer une tête au concert caritatif des Enfoirés pour les Restos du Coeur.

Un concert entre deux matchs

Pas seulement venu faire de la figuration, l’attaquant du PSG a gentiment poussé la chansonnette devant le public de l’Accor Arena en suivant Matt Pokora sur « et Ousmane Ballon d’or », chanté, on s’en rappelle, au Théâtre du Châtelet lors de la cérémonie en septembre dernier.

Après cette courte parenthèse et une journée de repos dimanche, l’attaquant du PSG s’est envolé avec ses coéquipiers, ce lundi, vers Lisbonne pour défier le Sporting, mardi.

On attend le feat avec Orelsan.

Plusieurs absents côté PSG en Ligue des champions

