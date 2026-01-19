S’abonner au mag
Pape Thiaw fait son mea culpa

Le Pape a fait son Rekuiem. Troisième finale en quatre éditions, deuxième étoile pour le Sénégal, et une première sortie au micro de Bein Sports pour Pape Thiaw. Après une finale devenue irrespirable et une conférence presse annulée pour des raisons de sécurité, le sélectionneur a d’abord salué ses joueurs : « On a vraiment souffert. On a montré du caractère et de la résilience, et derrière ça a payé. »

Impossible ensuite d’esquiver le moment de tension : le penalty sifflé pour le Maroc et les Lions qui quittent temporairement la pelouse. Thiaw assume, puis corrige : « À un moment, on n’était pas d’accord. J’ai demandé aux joueurs de sortir. Après réflexion, je n’ai pas du tout apprécié ce que j’ai fait. Je m’excuse pour le football. » Avant de conclure : « On accepte les erreurs de l’arbitre. On n’aurait pas dû le faire. »

Mané, le temps et le peuple

Et quand la question de Sadio Mané arrive, Thiaw ferme la porte à toute décision précipitée. « Sa décision ne lui appartient pas totalement », lâche-t-il. « Il y a un peuple derrière lui. On a besoin de l’avoir le plus longtemps possible. » Il faudra donc prévenir le n°10 que sa sortie d’après-match est à revoir.

Quand ce n’est pas l’un qui retient, c’est l’autre.

Le Sénégal dans un cercle très fermé

