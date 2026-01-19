S’abonner au mag
  • Allemagne
  • Bayern Munich

Robben n’aime pas qu’on compare le duo Díaz-Olise à celui qu'il formait avec Ribéry

JE
Robben n’aime pas qu’on compare le duo Díaz-Olise à celui qu'il formait avec Ribéry

La Brigade anti-contrefaçon en opération. Lors de la Legends Cup du FC Bayern, Arjen Robben et Franck Ribéry se sont exprimés dimanche au sujet des comparaisons entre le duo Luis Díaz-Michael Olise et eux-mêmes.

Le champion d’Allemagne en titre domine actuellement à nouveau la Bundesliga et a humilié samedi dernier le troisième du classement, le RB Leipzig, sur le score de 5-1. Une part décisive de cette impressionnante domination bavaroise revient au duo d’ailiers Díaz-Olise : après 18 journées en Bundesliga, le Colombien a été décisif 19 fois (9 buts et 10 matchs) et le Français (25).

Robben souligne l’unicité de chaque joueur

Il n’est donc pas surprenant que les fans du Bayern fassent régulièrement des comparaisons avec le légendaire duo « Robbery ». Interrogé à ce sujet, Robben a déclaré : « À mon époque, on nous comparait aussi à d’autres joueurs, je n’aime pas ça du tout ». Il a ensuite ajouté : « Chaque joueur est unique, chacun a ses propres qualités, sa propre personnalité. »

Ribéry, quant à lui, n’a pas vraiment réagi au parallèle et a félicité son compatriote : « Il faut laisser du temps à Olise. Il est encore jeune et il s’en sort déjà très bien. Il doit continuer ainsi et en plus, je suis heureux, il est français. »

Manquerait plus qu’on lui refuse un Ballon d’or pour compléter le tableau.

Le Bayern dépasse les 100 buts !

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!