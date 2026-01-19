Robben n’aime pas qu’on compare le duo Díaz-Olise à celui qu'il formait avec Ribéry

La Brigade anti-contrefaçon en opération. Lors de la Legends Cup du FC Bayern, Arjen Robben et Franck Ribéry se sont exprimés dimanche au sujet des comparaisons entre le duo Luis Díaz-Michael Olise et eux-mêmes.

Le champion d’Allemagne en titre domine actuellement à nouveau la Bundesliga et a humilié samedi dernier le troisième du classement, le RB Leipzig, sur le score de 5-1. Une part décisive de cette impressionnante domination bavaroise revient au duo d’ailiers Díaz-Olise : après 18 journées en Bundesliga, le Colombien a été décisif 19 fois (9 buts et 10 matchs) et le Français (25).

Robben souligne l’unicité de chaque joueur

Il n’est donc pas surprenant que les fans du Bayern fassent régulièrement des comparaisons avec le légendaire duo « Robbery ». Interrogé à ce sujet, Robben a déclaré : « À mon époque, on nous comparait aussi à d’autres joueurs, je n’aime pas ça du tout ». Il a ensuite ajouté : « Chaque joueur est unique, chacun a ses propres qualités, sa propre personnalité. »

Ribéry, quant à lui, n’a pas vraiment réagi au parallèle et a félicité son compatriote : « Il faut laisser du temps à Olise. Il est encore jeune et il s’en sort déjà très bien. Il doit continuer ainsi et en plus, je suis heureux, il est français. »

Manquerait plus qu’on lui refuse un Ballon d’or pour compléter le tableau.

