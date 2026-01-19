Kylian Mbappé au soutien de Brahim Díaz

Brahim Díaz a connu meilleur dimanche. Et ça, son coéquipier du Real Madrid, Kylian Mbappé, l’a bien compris. Après sa tentative de panenka ratée en finale de la CAN (et au bout du temps additionnel), l’attaquant marocain et toute son équipe ont assisté, impuissants, au sacre du Sénégal (1-0 A.P.). De quoi laisser échapper quelques larmes difficiles à cacher une fois installé sur le banc des Lions de l’Atlas lors de la prolongation.

Interrogé ce lundi lors de la conférence de presse avant le match Real Madrid-Monaco sur la situation de son partenaire, Mbappé lui a témoigné son soutien direct, en passant par son cher et tendre Achraf Hakimi. « Je lui ai envoyé un message, je ne l’ai pas encore eu. J’ai passé la moitié de la nuit au téléphone avec Achraf (Hakimi), je sais très bien tout ce qui s’est passé. C’est difficile. »

Les mauvais souvenirs de l’Euro 2021

Parce qu’au-delà du geste fou, il y a les répercussions et le poids à porter. « Je comprends comment il doit se sentir maintenant. J’ai connu ça. Bien sûr, il va ressentir de la déception, de la colère… Le peuple marocain qui attendait ça depuis des années et qui était si près d’avoir ce titre-là », poursuit le capitaine des Bleus, laissant deviner la référence d’un certain tir au but raté à l’Euro 2021 face à la Suisse qui avait coûté à l’équipe de France l’élimination et à Kylian Mbappé les foudres sans pitié des réseaux sociaux.

« Mais c’est la vie d’un footballeur, on va devoir l’aider. Avant même de penser au sportif, il faut penser à la personne, il doit être dans un état pas possible. Ce sera très important pour nous d’avoir ce soutien-là. »

Celui-ci aurait malheureusement bien sa place dans le top « ils ont foiré leur panenka ».

Au Maroc, la presse n’est pas tendre avec la sélection et Walid Regragui