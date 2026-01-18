Kurzawa aurait trouvé un point de chute

Il était temps. Sans club depuis son départ de Boavista l’été dernier, Layvin Kurzawa aurait trouvé son nouveau club. D’après les informations de Foot Mercato, l’ancien latéral du PSG serait tout près de s’engager avec un club indonésien. Le quintuple champion de France devrait s’engager avec le Persib Bandung, actuel leader de la Super League.

Un club réputé en Asie

Cette destination est pour le moins exotique, mais l’actuel leader du championnat indonésien est un club réputé en Asie et dispose d’un stade de 38 000 places. Le Persib Bandung, neuf fois vainqueur de la Super League, tente d’attirer plusieurs Européens pour profiter de leur expérience du haut niveau. Ce choix serait tout de même un sacré pari pour l’ancien international français, souvent blessé et qui n’a joué que 170 minutes avec Boavista. S’il rejoint officiellement cette équipe, Kurzawa pourra compter sur le Français Andrew Jung, passé par Reims, Nancy et Valenciennes, pour l’aider à s’intégrer. Sacré trajectoire.

