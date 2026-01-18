- CAN 2025
- Finale
- Sénégal-Maroc (1-0 AP)
Les notes de Sénégal-Maroc
Au terme d'une finale à très haute tension, le Sénégal est sacré champion d'Afrique au Maroc. Au milieu de ce bazar, Brahim Diaz a eu les yeux plus gros que le ventre et Pape Gueye a envoyé son peuple au septième ciel. Ne parlons même pas de Sadio Mané, bien plus qu'un joueur de foot...
Ils ont fait vibrer Rabat
Bono
Son sourire pour serrer la main de tous ses adversaires après les hymnes nationaux était le signe d’un comportement de gentleman en mission pour son royaume. Bono baisers du Maroc.
0 note(s)
Mamadou Sarr
Oui, l’immense Kalidou Koulibaly était suspendu pour cette rencontre de la plus haute importance. Vous n’avez pas vu la différence ? C’est grâce à lui.
0 note(s)
Noussair Mazraoui
Une présence partout et tout le temps. Dans la digne lignée de la prestation de son employeur dans le derby mancunien ce week-end. Remplacé par Hamza Igamane (98e), déserteur.
0 note(s)
Sadio Mané
Une volonté de survie aussi visible que celle d’un militaire abandonné dans une jungle. Mané versus wild.
0 note(s)
Edouard Mendy
Tellement impressionnant dans son but que le Maroc a mis dix plombes à tirer son penalty pour terminer par une frappe de poussin.
0 note(s)
Pape Alassane Gueye
Milieu de terrain à Villarreal, vision de jeu à 360 degrés, frappe de mammouth… Et pourtant, ce n’est pas Juan Roman Riquelme. Sénégal Rey.
0 note(s)
Ils ont terminé rhabat
Iliman Ndiaye
Iliman N’Diaye à la finale de la CAN en 2026 = Arjen Robben à la finale du Mondial en 2010, les cheveux en plus. Mais plus pour très longtemps, à ce rythme…
0 note(s)
Neil El Aynaoui
En bon héritier d’ancien tennisman professionnel, son bandeau fixé autour de la tête s’est avéré essentiel pour contrôler ses coups de sang.
0 note(s)
Ayoub El Kaabi
Aussi esthétique lors du match d’ouverture que famélique lors du match de clôture. Remplacé par Youssef En-Nesyri (80e), taureau excité par du rouge.
0 note(s)
Brahim Díaz
La preuve ultime que les petits gabarits font des bons politiciens. Et que les plus méchants sont en fait des cœurs tendres. Le Dictateur.
0 note(s)
Nicolas Jackson
Cet élève s’est peut-être inscrit dans une école privée à Londres, mais abîmer son bel uniforme pour fêter son diplôme n’était pas prévu au programme. Le Petit Nicolas. Remplacé par Chérif N’Diaye (93e), maladroit face au vide.
0 note(s)
Achraf Hakimi
On ne peut pas passer sous silence sa finale. Mais où diable était-il pour frapper le penalty décisif ?
0 note(s)
Donner une note
-
⇞ou
⇟
Passer d'un joueur à l'autre.
-
←
→
↓
↑
Choisir une note.
-
Enter
Valider la note.
-
Echap
Fermer le clavier.
Par Antoine Donnarieix