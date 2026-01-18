S’abonner au mag
  • CAN 2025
  • Finale
  • Sénégal-Maroc (1-0 AP)

Les notes de Sénégal-Maroc

Par Antoine Donnarieix

Au terme d'une finale à très haute tension, le Sénégal est sacré champion d'Afrique au Maroc. Au milieu de ce bazar, Brahim Diaz a eu les yeux plus gros que le ventre et Pape Gueye a envoyé son peuple au septième ciel. Ne parlons même pas de Sadio Mané, bien plus qu'un joueur de foot...

Ils ont fait vibrer Rabat

bono

Bono

Son sourire pour serrer la main de tous ses adversaires après les hymnes nationaux était le signe d’un comportement de gentleman en mission pour son royaume. Bono baisers du Maroc.

 

 

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

te%CC%81le%CC%81chargement-20

Mamadou Sarr

Oui, l’immense Kalidou Koulibaly était suspendu pour cette rencontre de la plus haute importance. Vous n’avez pas vu la différence ? C’est grâce à lui.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

noussair-mazraoui

Noussair Mazraoui

Une présence partout et tout le temps. Dans la digne lignée de la prestation de son employeur dans le derby mancunien ce week-end. Remplacé par Hamza Igamane (98e), déserteur.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

sadio-mane

Sadio Mané

Une volonté de survie aussi visible que celle d’un militaire abandonné dans une jungle. Mané versus wild.

Note de la rédaction 10/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

edouard-mendy

Edouard Mendy

Tellement impressionnant dans son but que le Maroc a mis dix plombes à tirer son penalty pour terminer par une frappe de poussin.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

pape-alassane-gueye

Pape Alassane Gueye

Milieu de terrain à Villarreal, vision de jeu à 360 degrés, frappe de mammouth… Et pourtant, ce n’est pas Juan Roman Riquelme. Sénégal Rey.

Note de la rédaction 10/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Ils ont terminé rhabat

Pasted-1-e1691605388893-1

Iliman Ndiaye

Iliman N’Diaye à la finale de la CAN en 2026 = Arjen Robben à la finale du Mondial en 2010, les cheveux en plus. Mais plus pour très longtemps, à ce rythme…

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Neil-El-Aynaoui-1-e1677443551577-1

Neil El Aynaoui

En bon héritier d’ancien tennisman professionnel, son bandeau fixé autour de la tête s’est avéré essentiel pour contrôler ses coups de sang.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

ayoub-el-kaabi

Ayoub El Kaabi

Aussi esthétique lors du match d’ouverture que famélique lors du match de clôture. Remplacé par Youssef En-Nesyri (80e), taureau excité par du rouge.

Note de la rédaction 2/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

brahim-diaz

Brahim Díaz

La preuve ultime que les petits gabarits font des bons politiciens. Et que les plus méchants sont en fait des cœurs tendres. Le Dictateur.

 

 

Note de la rédaction 0/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

nicolas-jackson

Nicolas Jackson

Cet élève s’est peut-être inscrit dans une école privée à Londres, mais abîmer son bel uniforme pour fêter son diplôme n’était pas prévu au programme. Le Petit Nicolas. Remplacé par Chérif N’Diaye (93e), maladroit face au vide.

Note de la rédaction 2/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

cards-23-24_hakimi-alt

Achraf Hakimi

On ne peut pas passer sous silence sa finale. Mais où diable était-il pour frapper le penalty décisif ?

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

