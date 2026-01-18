CAN 2025

Finale

Sénégal-Maroc (1-0 AP)

Les notes de Sénégal-Maroc

Par Antoine Donnarieix le Dimanche 18 Janvier à 23:23

Au terme d'une finale à très haute tension, le Sénégal est sacré champion d'Afrique au Maroc. Au milieu de ce bazar, Brahim Diaz a eu les yeux plus gros que le ventre et Pape Gueye a envoyé son peuple au septième ciel. Ne parlons même pas de Sadio Mané, bien plus qu'un joueur de foot...