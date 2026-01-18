En direct : Sénégal - Maroc (0-0)

Et… BONSOIR À TOUTES ET À TOUS, CHERS AMI(E)S ! J’espère que vous vous portez fort bien en ce dimanche exceptionnel de football ! Longtemps conspuée et ignorée, la CAN est devenue une référence du spectacle footballistique cette année ! Pour les habitués, vous savez. Et pour les nouveaux, profitez d’une finale 100 % féline qui verra s’affronter les Lions de l’Atlas et les Lions de la Teranga ! Qui va remporter le titre de roi ? Les Sénégalais, qui se pointent à leur troisième finale en quatre éditions ? Ou bien les Marocains, qui cherchent un second titre, 50 ans après le premier ! Préparez-vous, chers ami(e)s, mettez-vous à l’aise et profitez de cette finale d’exception !