En direct : Sénégal - Maroc (0-0)

Par Mohamed Helti
0 - 0

En cours (12e)

Vraiment sympa de la part des deux équipes de ne pas nous offrir un double bus endémique à certaines nations !

 
 
abde-ezzalzouli

 

Eh bah ils réagissent comme ça ! Ezzalzouli a l’air en PÉTARD ! Allez gamin, choque-nous !

 
 

Allez, première frayeur : comment vont réagir les hommes en blanc ?

 
 
pape-gueye

 

WOOOOOOOOOOOW, MAIS C’ÉTAIT PRESQUE BUT POUR PAPE GUEYE, MAIS BONO SOLIDE SUR SA LIGNE ! ATTENTION LES LIONS DE L’ATLAS (je vais devoir préciser à chaque fois ?)

 
 

Encore peu visible depuis son retour, Hakimi semble plus affûté que jamais ! Tacle, récup et contre ! Ça sent la masterclass !

 
 

Walid avait prévenu ! Ça siffle très très fort à Rabat ! 

Correction de dernière minute ! Krépin Diatta est remplacé par Diouf car malade ! 

ALLEZ !!! C'EST PARTI MESSIEURS ! DONNEZ NOUS DES BUTS, DES FRISSONS ET DU SPECTACLE !!!!

Ça y est, place aux hymnes ! L’hymne du Maroc entonné par tout le stade à Rabat, c’est quelque chose, hein !

 
 

Oh la la la la !!! Ça sent le match de fou !!!!

Place maintenant au pays hôte, El Maghrib comme j’aime le nommer, ou le Maroc si vous avez du mal. Compo ultra prévisible de la part du voisin de la famille Tall à Corbeil-Essonne, au quatrième étage. Brahim ? El Kaabi ? El Saibari ? Qui va devenir le héros de toute une nation (si victoire il y a) ?

On attaque directement avec les compos ! Voyons côté sénégalais : Koulibaly et Diarra sont absents, car suspendus pour le reste. C’est du classique, made in Pape Thiaw. Peut-être la dernière danse du grand Sadio ?

 

Et… BONSOIR À TOUTES ET À TOUS, CHERS AMI(E)S ! J’espère que vous vous portez fort bien en ce dimanche exceptionnel de football ! Longtemps conspuée et ignorée, la CAN est devenue une référence du spectacle footballistique cette année ! Pour les habitués, vous savez. Et pour les nouveaux, profitez d’une finale 100 % féline qui verra s’affronter les Lions de l’Atlas et les Lions de la Teranga ! Qui va remporter le titre de roi ? Les Sénégalais, qui se pointent à leur troisième finale en quatre éditions ? Ou bien les Marocains, qui cherchent un second titre, 50 ans après le premier ! Préparez-vous, chers ami(e)s, mettez-vous à l’aise et profitez de cette finale d’exception !

