- CAN 2025
- Finale
En direct : Sénégal - Maroc (0-0)
Walid avait prévenu ! Ça siffle très très fort à Rabat !
Correction de dernière minute ! Krépin Diatta est remplacé par Diouf car malade !
ALLEZ !!! C'EST PARTI MESSIEURS ! DONNEZ NOUS DES BUTS, DES FRISSONS ET DU SPECTACLE !!!!
Oh la la la la !!! Ça sent le match de fou !!!!
Place maintenant au pays hôte, El Maghrib comme j’aime le nommer, ou le Maroc si vous avez du mal. Compo ultra prévisible de la part du voisin de la famille Tall à Corbeil-Essonne, au quatrième étage. Brahim ? El Kaabi ? El Saibari ? Qui va devenir le héros de toute une nation (si victoire il y a) ?
?s=20
Et… BONSOIR À TOUTES ET À TOUS, CHERS AMI(E)S ! J’espère que vous vous portez fort bien en ce dimanche exceptionnel de football ! Longtemps conspuée et ignorée, la CAN est devenue une référence du spectacle footballistique cette année ! Pour les habitués, vous savez. Et pour les nouveaux, profitez d’une finale 100 % féline qui verra s’affronter les Lions de l’Atlas et les Lions de la Teranga ! Qui va remporter le titre de roi ? Les Sénégalais, qui se pointent à leur troisième finale en quatre éditions ? Ou bien les Marocains, qui cherchent un second titre, 50 ans après le premier ! Préparez-vous, chers ami(e)s, mettez-vous à l’aise et profitez de cette finale d’exception !
Sénégal
Maroc
Par Mohamed Helti