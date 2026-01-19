S’abonner au mag
  • CAN
  • Finale
  • Maroc-Sénégal (1-0, a.p)

La liste des distinctions individuelles de la CAN

TM
La liste des distinctions individuelles de la CAN

Pas sûr que cela suffise à consoler tout le monde. Suite à une finale de CAN d’anthologie entre le Maroc et le Sénégal, qui a été remportée par les Lions de la Téranga lors des prolongations (0-1, a.p), les distinctions individuelles ont été distribuées avant la remise du trophée. Sans surprise, Sadio Mané, qui jouait sa dernière CAN, a remporté le titre de meilleur joueur du tournoi. Ce n’est pas la première fois, puisqu’il avait déjà reçu ce trophée lors de la première victoire du Sénégal dans cette compétition en 2019.

Bounou, Díaz et Hakimi récompensés

Le meilleur gardien du tournoi est logiquement Yassine Bounou, qui avait héroïquement qualifié les Lions de l’Atlas en finale en arrêtant deux tentatives nigérianes lors d’une séance de penalty et a encore été brillant ce dimanche soir en réalisant des parades décisives. Auteur d’une penenka ratée alors qu’il avait une balle de titre entre les pieds, Brahim Díaz termine meilleur buteur de cette CAN, où il aura été étincellant en marquant cinq buts. Enfin, Achraf Hakimi, d’abord blessé avant d’être opérationnel à partir du troisième match de poule, a reçu le prix du fair-play.

Pourquoi Claude Le Roy a été décisif pour le Sénégal contre le Maroc

TM

À lire aussi
10
Revivez Sénégal - Maroc (1-0)
  • CAN 2025
  • Finale
Revivez Sénégal - Maroc (1-0)

Revivez Sénégal - Maroc (1-0)

Revivez Sénégal - Maroc (1-0)
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Sénégal - Maroc (1-0)
Revivez Sénégal - Maroc (1-0)

Revivez Sénégal - Maroc (1-0)

Revivez Sénégal - Maroc (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!