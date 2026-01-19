La liste des distinctions individuelles de la CAN

Pas sûr que cela suffise à consoler tout le monde. Suite à une finale de CAN d’anthologie entre le Maroc et le Sénégal, qui a été remportée par les Lions de la Téranga lors des prolongations (0-1, a.p), les distinctions individuelles ont été distribuées avant la remise du trophée. Sans surprise, Sadio Mané, qui jouait sa dernière CAN, a remporté le titre de meilleur joueur du tournoi. Ce n’est pas la première fois, puisqu’il avait déjà reçu ce trophée lors de la première victoire du Sénégal dans cette compétition en 2019.

Bounou, Díaz et Hakimi récompensés

Le meilleur gardien du tournoi est logiquement Yassine Bounou, qui avait héroïquement qualifié les Lions de l’Atlas en finale en arrêtant deux tentatives nigérianes lors d’une séance de penalty et a encore été brillant ce dimanche soir en réalisant des parades décisives. Auteur d’une penenka ratée alors qu’il avait une balle de titre entre les pieds, Brahim Díaz termine meilleur buteur de cette CAN, où il aura été étincellant en marquant cinq buts. Enfin, Achraf Hakimi, d’abord blessé avant d’être opérationnel à partir du troisième match de poule, a reçu le prix du fair-play.

