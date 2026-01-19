Pourquoi Claude Le Roy a été décisif pour le Sénégal contre le Maroc

L’immortel Claude Le Roy. S’il est retraité des bancs depuis la fin de sa dernière aventure avec le Togo en 2021, l’entraîneur français de 77 ans ne rate jamais une Coupe d’Afrique des nations. Et il a même pu jouer son petit rôle, selon son témoignage, dans la finale dingue remportée par le Sénégal contre le Maroc.

Présent à Rabat dans le costume de consultant pour Canal+ Afrique, ce visage familier du football français comme africain est apparu sur nos écrans au moment de la séquence hallucinante suivant le penalty accordé au Maroc, quand les Sénégalais ont commencé à quitter la pelouse pour protester contre la décision de l’arbitre.

Le conseil de Le Roy à Sadio Mané

On l’a vu échanger avec Sadio Mané, resté sur le bord du terrain dans ce chaos général. Mais alors, qu’ont-ils pu bien se dire dans ce marasme ? « Sadio est venu me demander ce que je ferais à sa place, explique Le Roy à l’AFP. Je lui ai dit : « Je demanderais à tes coéquipiers de revenir. » Tout simplement. » La suite, c’est le capitaine sénégalais qui demande à ses coéquipiers de sortir des vestiaires, un penalty raté par Brahim Diaz et un bijou de Pape Gueye pour emmener le Sénégal sur le toit de l’Afrique.

