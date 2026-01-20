- Mondial 2026
Claude Le Roy tacle Donald Trump et réfléchit au boycott du Mondial 2026
Un fiasco peut en cacher un autre. Au lendemain d’une finale de CAN 2025 disputée dans une ambiance électrique, l’ancien sélectionneur des Lions de la Teranga, Claude Le Roy, a adressé un tacle à Donald Trump et à son Mondial 2026 dans un entretien accordé au Figaro ce lundi.
Quand il ne prodigue pas des conseils à Sadio Mané en bord de terrain, le consultant de 77 ans n’a toujours pas sa langue dans sa poche. Cette fois, il s’agissait de dire à quel point le football africain est mis à mal par la politique américaine. « Il (Donald Trump) abîme l’Afrique en tuant les ONG. C’est ça, le drame de ce continent. »
Du fric plus que du foot
Et de poursuivre : « Je me demande s’il ne faudrait pas appeler au boycott de la Coupe du monde 2026, vu le comportement de Donald Trump à l’égard du continent africain, avec un président de la FIFA (Gianni Infantino) qui se targue d’être à ses côtés. Les dirigeants au plus haut niveau du foot ne parlent plus jamais de foot mais que de fric », déplore-t-il.
À chaque jour sa nouvelle raison de boycotter le Mondial 2026.Real-Monaco : qui tousse le plus fort ?
CM