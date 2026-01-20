Les statistiques affolantes de Michael Olise avec le Bayern Munich

Si on vous parle d’un showman qui se nomme Michael, vous nous dites ? Olise, bien entendu. En pleine bourre avec le Bayern Munich, l’international français s’affirme comme l’une des figures de proue de l’écurie bavaroise.

Plus encore, Michael Olise est un véritable maître à jouer de l’attaque de Vincent Kompany. Il marque presque autant qu’il distribue : déjà 10 buts et 13 passes décisives au compteur pour l’ancienne gloire de Crystal Palace. Radical.

Il fait encore mieux que Jadon Sancho

Selon Opta, Olise est le seul joueur parmi les cinq grands championnats cette saison à avoir déjà réalisé un double-double, avec dix buts et treize passes décisives avec le Bayern.

10 & 13 - Michael Olise is the only player from Europe's big five leagues with 10+ goals and assists this season (10 goals, 13 assists); after 18 Bundesliga matchdays, only Dortmund's Jadon Sancho 2019-20 (10 goals, 10 assists) had achieved this since 2004-05. All-rounder. pic.twitter.com/6kpa0MZmp8 — OptaFranz (@OptaFranz) January 19, 2026

Tout cela en 18 journées de Bundesliga seulement, pour l’international français. Il fait donc aussi bien, et même mieux, que Jadon Sancho, qui était le seul à avoir accompli la même performance (10 buts et 10 passes dé en 2019-2020) depuis qu’Opta analyse les championnats.

Il est prêt à enflammer le dancefloor en Amérique du Nord l’été prochain.

Robben n’aime pas qu’on compare le duo Díaz-Olise à celui qu’il formait avec Ribéry