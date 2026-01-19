S’abonner au mag
  • CAN 2025
  • Finale
  • Sénégal-Maroc (1-0)

« En pareil cas, je n’ai aucune complaisance », lâche Hervé Renard à propos de Brahim Díaz

AL
« En pareil cas, je n’ai aucune complaisance », lâche Hervé Renard à propos de Brahim Díaz

Brahim Díaz ne s’est pas fait que des amis.

Passé sur le banc du Maroc entre 2016 et 2019, Hervé Renard n’a pas manqué de réagir à la finale perdue par son ancienne sélection et surtout à la panenka manquée de Brahim Díaz au bout du temps additionnel. Dans les colonnes du Parisien, le spécialiste de la chemise blanche s’est montré sans pitié vis-à-vis du joueur du Real Madrid. « On a le droit de rater un penalty, mais, en pareil cas, je suis catégorique et je n’ai aucune complaisance. C’est un manque de respect pour tout un pays et tout un peuple en quête d’un succès depuis 50 ans. […] Toutes proportions gardées, j’ai d’ailleurs vécu la même chose à la Coupe arabe face au Maroc. L’un de mes joueurs, Abdullah Al-Hamdan, a totalement raté sa panenka. Je lui ai demandé de m’accompagner ensuite en conférence de presse et de présenter ses excuses », a-t-il lâché.

Pour les excuses, c’est déjà fait. Pour digérer, ça prendra sans doute un peu plus de temps.

Rupture d’un ligament croisé pour Hamza Igamane

AL

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Sadio Mané est-il le meilleur joueur africain de l’histoire ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
146
47

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!