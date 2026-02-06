La Saudi Pro League recadre Cristiano Ronaldo

Il n’y a pas d’âge pour se faire gronder. Finalement toujours en grève, Cristiano Ronaldo devrait encore regarder Al-Nassr jouer sans lui ce vendredi face à Al-Ittihad (18h30). Pourtant revenu à l’entraînement, le quintuple Ballon d’or s’apprête à zapper un deuxième match consécutif après celui remporté à Al-Riyad, lundi (1-0).

En cause, il regrette un mercato hivernal famélique (une seule recrue) quand d’autres empilent les renforts, notamment Al-Hilal qui a déboursé près de 70 millions d’euros et s’est attaché les services de Karim Benzema. Une forme de concurrence déloyale quand on sait que tous les clubs sont abreuvés par le PIF, le fonds d’investissement saoudien.

La Saudi Pro League fâchée toute rouge

Face à cette brouille, la Saudi Pro League a dégainé les arguments pour calmer les débats : « La Saudi Pro League est structurée autour d’un principe simple : chaque club fonctionne indépendamment, selon les mêmes règles, a expliqué un porte-parole de la ligue. Chaque club possède son propre conseil d’administration, sa propre direction et son propre staff. Les décisions relatives au recrutement, aux dépenses et à la stratégie relèvent de la responsabilité des clubs, dans le cadre d’un système financier conçu pour garantir la pérennité financière et l’équilibre compétitif. Ce système s’applique de manière égale à l’ensemble du championnat. »

Avant de remettre le joueur à sa place : « Cristiano s’est pleinement investi auprès d’Al Nassr depuis son arrivée et a joué un rôle important dans la croissance et les ambitions du club. Comme tout compétiteur de haut niveau, il veut gagner. Mais aucun individu, aussi important soit-il, ne prend de décisions au-delà de son propre club. »

