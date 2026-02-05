Deux jours plus tard, Cristiano Ronaldo a mis fin à sa grève

Réconciliation rapide. Après s’être refusé à jouer pour Al-Nassr ce lundi, Cristiano Ronaldo est de retour à l’entraînement seulement deux jours plus tard.

Pour rappel, la superstar portugaise était furieuse contre la direction de son club, car son ancien coéquipier Karim Benzema s’apprêtait à rejoindre le rival Al-Hilal. Ronaldo avait depuis longtemps demandé à son club de recruter le Français.

Tout pour Benzema

À un moment, certains redoutaient même que la colère de Ronaldo ne bloque le transfert de Benzema d’Al-Ittihad vers Al-Hilal, déclenchant ainsi une véritable réaction en chaîne.

Finalement, Benzema a bien rejoint Al-Hilal. Tous les regards étaient alors tournés vers la réaction de Ronaldo. Elle est arrivée ce mercredi soir : l’attaquant a montré des signes de réconciliation en publiant une photo de son entraînement, accompagnée de deux cœurs aux couleurs jaune et bleu d’Al-Nassr.

Pas une mince affaire, la crise de la quarantaine.

