On ne manque pas d’humour à Riyad. Parti bouder plusieurs jours après avoir vu son club Al-Nassr louper le coche pour Karim Benzema (qui a filé à Al-Hilal), Cristiano Ronaldo est sorti de sa grève mercredi. Ça a laissé de temps à certains supporters de faire une jolie vanne dans les rues de leur ville, de quoi rappeler à CR7, qui fête ses 41 ans ce jeudi, que l’on peut être un dieu vivant dans son championnat, mais que l’on peut aussi être tourné en ridicule.

Pendant sa bouderie, plusieurs affiches de recherche à l’effigie de Ronaldo ont été collées à Riyad, notifiant : « Braves gens, voici un homme disparu dans la quarantaine parce qu’il pleurait trop, sa famille le recherche. Si vous le trouvez, veuillez appeler le… » De quoi évoquer avec humour la fameuse crise de la quarantaine et tourner en dérision le coup de sang de l’international portugais qui, selon certaines rumeurs, aurait bien pu empêcher la venue de Benzema à Al-Hilal.

La vraie question est : qui se cache derrière le numéro de téléphone ?

Deux jours plus tard, Cristiano Ronaldo a mis fin à sa grève